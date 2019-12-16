東京奧運主場館亮相 原木打造濃濃禪風

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京奧運即將於2020年7月登場，備受矚目的主場館15日亮相，這座由知名建築師隈研吾（Kengo Kuma）操刀的「國立競技場」，以大量木材堆疊出日本人對木造建築的情有獨鍾。

CNN報導，橢圓形的主場館斥資1,570億日幣打造，三層觀眾席，可容納68,000個座位。半露天式的穹頂，是由木格柵與鋼樑構築而成。此場館將供東奧與殘奧開幕、閉幕式使用，足球與田徑等賽事也會在此舉行。

善用自然材質的建築大師隈研吾透露，設計靈感雜揉了環境概念與傳統日式建築特色。為了呈現原汁原味的日式風格，隈研吾從全國47個都道府縣運來7萬立方呎木材。他認為，奧運應是時代精神的象徵，而木頭就是當代對環境、對地球反思的最佳代言人。

不過，最初國立競技場的樣貌，其實與今日所見大相逕庭。原本拿下設計權的伊拉克裔英國建築師Zaha Hadid，構思的是充滿未來風的場館，卻因預算不斷飆升而引發排山倒海的批評，終至砍掉重練。

接手的隈研吾，以江戶時代的廟宇為謬思，妙手生花再現自然禪意，也盼能在冰冷、緊繃的鋼筋水泥世代中，以溫潤木質帶給人們溫軟、舒心的感受。此外，坐落於明治神宮外苑的這座場館，也意在融入環境，與此一著名景點互相輝映。

東京奧運主場館（圖／美聯社）