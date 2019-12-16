收到帳單超傻眼！ 試閱變自動續約恐生消費爭議

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著訂閱經濟崛起，如行動應用程式及網際網路影音串流服務等線上訂閱業者，常採自動續約扣款方式，提供服務。惟自動續約相關資訊往往標示不明、解約困難，導致消費糾紛漸增，近3個月申訴案量最大者，為蘋果新聞網及壹週刊自動續約爭議。

台北市法務局表示，由於自動續約條款常隱藏在密密麻麻的服務條款中，契約屆期未經消費者明示同意就自動續約，解約方式繁雜不清楚，客服又難以聯繫或無法有效解決問題，常衍生消費爭議。

台北市法務局消保官指出，若業者自動續約扣款同時調整費用，則已涉雙方權利義務變更，如未取得消費者同意，片面變更契約內容，將使消費者負擔不可預見義務，顯失公平。

消保官表示，如為自動續約，業者應告知是否須消費者主動取消，並提示契約期限、收費金額、收款週期及取消自動續約的方式。

消保官呼籲業者，創新之餘仍須兼顧消費權益，應明確告知自動續約條款及取消訂閱的方式，未經消費者同意不得片面變更商品服務內容，並應提供迅速有效聯絡通訊資料，完善客服機制，始可建立消費者之信心，健全產業發展。

消保官提醒消費者，訂閱線上服務前應詳閱服務條款、了解取消訂閱方式，且宜選擇在台灣有立案登記的業者，一旦發生消費爭議，可依消保法規定提起申訴，若業者在台無登記地、營業所或事務所所在地不在台灣，將使各縣市政府消保官難以協助消費者進行協商。消費者如有任何消費上爭議，可撥打消費者服務專線「1950」，以尋求消費諮詢及申訴協助。