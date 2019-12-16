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宏達電證實將裁員　據稱仍可領兩個月年終獎金

宏達電不願提供具體裁員人數, 與遭裁員的部門。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/16 18:00
宏達電16日證實裁員。（中央社檔案照片）

宏達電16日證實裁員。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）宏達電今(16)日證實裁員，並強調目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好發展。

宏達電不願透露裁員人數或部門等相關資訊；據了解，宏達電員工數目前約3000多人，遭裁員的員工，仍可領滿兩個月年終獎金。

智慧型手機及虛擬實境（VR）廠商宏達電（HTC）今傳出裁員消息，中央社引述宏達電表示，HTC持續進行產品組合與服務上的創新，同時也在行動通訊、虛擬實境與區塊鏈等產業立下新的標準，例如Vive Cosmos與區塊鏈手機Exodus 1s在各自的領域中，都是最尖端的產品。

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宏達電指出，HTC接下來也會有更多令人期待的產品問市。目前營運上的變革，是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好的發展。但宏達電不願提供具體裁員人數與裁員部門。

報導引述知情人士說，宏達電目前員工總數約3000多人，將視業務需求而調整人力，並按照勞基法規定辦理。遭裁員者仍可領滿年終獎金，按照以往慣例將發放兩個月。

鉅亨網報導，宏達電近年來多次傳出裁員，2015 年時大裁2500人，2018年7月則是裁員1500 人。

此外宏達電今年累計前11月營收 94.1億元，年減 57.98%，營收表現大幅腰斬。

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