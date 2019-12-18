〈時評〉聯發科有可能躍登全球第一嗎？投資人引頸期盼

在半導體世界中，台灣已經穩奪製造第一、封裝測試第一，兩個全球第一的寶座，遠遠把其他競爭對手，拋在這場科技競賽場域之後。

大家關心的是IC設計聯發科，這位全球第二的優等生，有沒有機會擊倒第一名的博通，成為新的世界霸主？

這是一場漫長而且嚴酷的挑戰，以成立22年，仍屬青壯期的聯發科，來面對全世界第一流的公司，而且技術門檻堪稱最高的科技競賽，聯發科只要一個閃神不注意，馬上被其他如高通、輝達、超微、賽靈思等高手超越，遑論攀登世界第一。

聯發科的股價從年初以來，已經漲了70%，來到440元左右，在攀上高峰的過程，聯發科從來沒有一天不是臨深履薄，戰戰兢兢，揹負著沈重的危機感。

曾經被譏為小蝦米的聯發科，能夠陸續擊倒IC設計重量級的大哥如德州儀器、飛利浦、ADI、NXP、Agere Systems⋯，攀登到現在的地位，過程起伏，戲劇張力十足，但是，掌舵的老闆蔡明介，面對股價曾經來到783元高峰，後來滑落至200元，市場一片質疑，如今他又以傲人的表現，重獲投資人的掌聲，再次邁向成功之路，值得大家高度關注，且檢視他如何邁向全球第一，為台灣在半導體領域，再奪一個冠軍寶座。

今年因為中美貿易大戰，美國拿華為、中興祭旗，中國為了拯救華為，特別提早一年宣布5G開跑，刻意釋出大量商機，讓華為脫困。其中以基地台為例，中國全境已設置達100萬座以上，將逐步增加到500萬座，市場潛力極大。目前中國投資基地台金額已經超越美國150億美元，受惠的中資企業包括華為、中興等。在5G手機晶片方面，受惠的是聯發科、三星、海思，其他通訊晶片包括博通、高通、海思、聯發科，未來投資金額將持續增加，對聯發科的獲利，增添更多想像空間。

5G浪潮來襲，聯發科準備好了，重兵押寶5G晶片，今年首先擊倒高通，推出第一顆5G晶片解決方案，立即得到華為、小米、Oppo、Vivo青睞，十一月又再發表高階的天璣10005G晶片，無論在運算、傳輸，或高效能，低耗電方面，都有傲人的表現。

聯發科這次重拳出擊，可是有備而來，它打破過去走中低價位的習慣，天璣1000直接切入豪華市場，定價在120美元，充分顯示對產品的自信心，也獲得台積電的支持，預料其毛利率將大幅拉高，有利未來獲利的表現。

中國完成5G基地台建置之後，跟著是5G手機，市場更大，全球預估明年需求量是3億支，中國就佔1億支。聯發科已經準備在明年下半年再推出3至5種5G晶片，包括美國主導的毫米波晶片，預計出貨量將從5500萬顆，增加到7800萬顆。

市場預期聯發科明年的市佔率在中國可能達到50％，在全球可能達到40％。所以明年應該是聯發科獲利爆發性成長的一年，EPS(每股獲利)有機會達到20元以上，遠超過107年的13.26元。

由於展望良好，聯發科的總市值已經達到6700億元左右，從台股第14名，跳升至第5名，未來有機會挑戰兆元，不無可能擠上前三名。

中美貿易大戰，中國全面去美化，許多科技產品直接自主化生產，或向台灣企業購買，聯發科未來深具成長性，確有可能從全球第二，躍居全球第一，尤其明年是關鍵發展的一年，值得期待。