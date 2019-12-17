〈時評〉總統辯論恐精彩度不足

總統大選辯論在媒體達成共識後，可能在選前正式登場，不過，若缺乏交叉詰問、公民提問，精采度和代表度將稍嫌不足，現在端賴各陣營如何透過辯論流程與形式的安排，拉抬自身聲勢，爭取更多支持。

爭議許久、叫囂多時的總統大選辯論，目前有意參與的媒體展開協商後，達成進一步共識，包括兩種方案：方案A是舉辦2場總統候選人電視辯論，一場由公視主辦、製播，由四報一社媒體代表提問；一場由三立主辦、製播，由三立、TVBS、中天、民視媒體代表提問。方案B是由公視、四報一社、三立、TVBS、中天、民視共同主辦，由公視製播、四報一社作為媒體代表提問。

這兩種方案，接下來將邀三組總統候選人代表共商，雖然前一陣子對於由誰主辦，藍綠爭執不休，後續討論過程中，勢必老調重彈，但從2000年總統大選以來，每屆都有舉辦總統辯論，若是這次停辦，將背負更多無形的壓力。

何況國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜都處於落後態勢，希望藉由總統大選辯論，稍為帶動一下選情，至於民進黨總統候選人蔡英文也領先其他競爭對手不小的差距，更無擔心選情遭到一場辯論而逆轉的道理。

可以預見的是，總統大選至少會舉辦一場以上，算是給彼此、選民和歷史都有了一個交待。

只不過，現在才討論到舉辦單位和提問代表，整個辯論形式有待三方陣營同意。依目前媒體提出方案，主要仍由媒體代表提問，難免只聚焦在媒體平日關注的議題，對於一些弱勢團體和少數族群的聲音，恐怕會被忽略，因此，不妨增加公民團體提問，就算一些團體無法正式在辯論場上提問，至少候選人在準備辯論題庫時，都得花精力去了解公民團體的問題。

其次，辯論場最怕像政見會，候選人各說各話、毫無交集，加上媒體或公民團體提問，候選人也會顧左右而言他，因此候選人交叉詰問相對重要，雖然候選人在被追問後，可能會閃躲問題，但觀眾自然看在眼裡，一切交由選民公評。

既然要辦總統大選辯論，希望不要徒具形式，而是要增加更多代表性和可看性，才能讓候選人的政策與實力見真章，不再是隔空喊話、消費對方。

（作者李平華，資深媒體人）