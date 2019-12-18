〈時評〉反民主的中國國民黨

中國國民黨自一九四零年代敗逃台灣後，截至目前為止，有三個不同的階段：第一階段是蔣介石、蔣經國父子反共產中國的軍事殖民統治時代，第二階段是李登輝點燃民主改革火種，最終遭反目同志撲滅而未能成功朝台灣民主本土化政黨轉型的時代，第三階段是連戰向共產中國遞投名狀，傳統權貴復辟的馬英九毫不隱藏向中國示好傾斜，假庶民的韓國瑜毫不避諱進出中聯辦的時代。

不管那個階段，中國國民黨都呈現反民主的本質！

在蔣家、中國國民黨、國家（台灣）三者可以直接劃上等號的年代，蔣介石、蔣經國父子及其宰制下的中國國民黨，雖然跟中國共產黨絕對是站在不共戴天的對立面，卻也絕對不是站在民主的那一邊！口喊「堅守民主陣營」，實則百分百軍事戒嚴統治的蔣介石，跟號稱深入民間、親民愛民，實則白色恐怖、黨禁報禁毫不手軟的蔣經國，權力同樣源自於沒有民意基礎的「萬年國會」，無非都只是表面打著民主旗幟，暗地裡則不遺餘力在封鎖鏟除民主思潮、在打壓整肅異議人士，都是不折不扣的民主殺手！今天，說「今日北韓，昔日台灣」或「今日中國，昔日台灣」，其實一點都不為過。

在知日、親日，也知美、友美的李登輝掌權階段，尤其在李前總統丟出「特殊國與國關係」的「兩國論」觀點時，中國國民黨確實出現了擁抱民主台灣，徹底斬斷與共產中國糾纏的氛圍契機。只是，當被尊稱為「台灣民主之父」的李登輝遭中國國民黨掃地出門後，冠名中國、殖民統治的中國國民黨，悍拒落地生根，走本土化、民主化的本質曝露無遺！

李登輝之後的中國國民黨「菁英」們更不堪了，明明都曾經留學歐美等民主國家，民主素養卻匱乏得讓人駭異。

看看選舉時表演趴吻台灣土地的連戰，落敗後，不是坦然認輸，而是帶人包圍總統府（支持者又是開車衝撞法院，又是攻擊地檢署的），甚至連「國家被竊取，被小偷偷走了」，「台灣的總統有甚麼了不起，人人都可以誅之啊」都敢說出口，懂得「數人頭代替打破人頭」的民主真諦嗎？

從民進黨手上成功復辟的馬英九，當初不但反對全民直選總統，還把公投比喻成類似文革的毒蛇猛獸；儘管習近平跟跟蔣介石當年口中的「共匪」反民主、自由、人權行徑殊無二致（甚至變本加厲），可馬英九無疑把能在「馬習會」一握習近平沾滿血腥的屠夫之手當個人最榮耀的事蹟之一，這樣的馬英九，認同嚮往的是民主還是專制？

至於儼然中國國民黨「救世主」的韓國瑜，對外，既有「王立強」在澳洲聲稱「從香港以海外名義，捐款給（當時的中國國民黨高雄市長候選人）韓國瑜兩千多萬人民幣」，又有進出港澳中聯辦閉門會之舉，可見草莽的韓國瑜和紅色中國顯然很對胃口，但是，卻不願（不想？不敢？）循例在總統大選前赴美訪問，親共產中國、遠民主美國的心態昭然若揭。對內，韓市長 11點43分出門上班有之、13：10出門上班有之；議員想行使質詢韓市長的職權，得靠抽籤決定人選不說，還有時間限制，傍晚六點，韓市長下班時間到，所有質詢喊卡！把民主政治就是責任政治硬是玩成能撈就撈、能混就混的痞子政治！擺明了把民主政治玩爛、玩殘在所不惜！

看來，中國國民黨反民主的本質，還真是一路走來，始終如一，（兩蔣）反共的年代如此，（李登輝）主張與中國平起平坐、既不反共也不親共的年代如此，（馬英九們）親共、傾共的今天更是如此！

反民主的中國國民黨，在台灣叱吒風雲也為非作歹了超過七十年，是台灣的民主之敵、之瘤。台灣（人），那天才能把已經跟中國共產黨熱烈擁抱的中國國民黨完全下架，並掃進歷史的垃圾堆？

（作者為新竹教育大學退休副教授）