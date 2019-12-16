〈財經主筆室〉企業年終獎金恐創六年新低 服務業是主因

據人力銀行業者對企業調查統計，2019年有高達94%企業會發年終獎金，平均為1.1個月，低於去年的1.11個月，今年年終獎金水準為2014年以來新低。但主計處公布台灣今年第2、3季經濟成長率均為亞洲四小龍第一，民眾實際所得與政府公布景氣數據卻有著很大的出入，尤其今年派遣工人數又創新高、最近放無薪假企業增加、如今遠航又爆發停飛事件，隨著時序逐漸邁入年末之際，社會氛圍明顯陷入幾家歡樂幾家愁的局面。

主計總處將台灣今年第3季經濟成長率由2.67%上修至2.91%，較8月預測數增加0.24個百分點，高於香港的-2.9%、新加坡0.1%及南韓的2%，連續2季居亞洲四小龍之冠。蔡英文總統說這是全民一起共同打拼成果！既然經濟表現數據轉佳，為何沒有反應在民眾的實際所得與年終獎金上呢？

據統計，2019年的年終獎金最優前十大產業，依序為金融機構、半導體、電腦及消費性電子製造業、化學石化、金屬機電製造業、顧問服務業、電子零組件、營建業、光電及光學產業和軟體及網路相關產業，年終獎金平均水準在1.1個月至1.64個月間，就業人口數最多的服務業，年終獎金明顯低於上述水準。

經濟部資料指出，2018年台灣服務業產值逾10兆元，約占GDP六成，就業人數高達679萬餘人，占總就業人口數六成，是吸納我國就業人口最高產業，卻也是薪資水準最低，就連年終獎金發放亦是不起眼的一個族群，難怪政府雖一再表示今年台灣經濟狀況佳，但絕大部份民眾均無感。

勞動部無薪假人數統計，截至11月底共2,259人實施無薪假，人數雖然比11月中旬2,668人減少，但放無薪假企業卻由43家事業單位增加至46家。這些放無薪假的企業，員工對工作還能不能保得住都十分擔心，更別提如今對於年終獎金會抱任何期盼。

再者，勞動派遣在台灣呈逐年增加態勢，主計處調查，國內非典型就業（部分工時、臨時性或人力派遣）人數，2008年為65萬人，占全體受僱者比率約7.2%，2018年增至81.4萬人、占比約8.3%，人數及占比均續創歷史新高，今年11月公布人數已達81.9萬人，比去年底又增加5,000人。主計處官員認為，非典型就業增加是全球趨勢，其他國家更普遍，我國非典型就業雖持續增加，但占比遠低於日本的3成7及南韓的3成3。意即，台灣未來派遣工人數持續增加隱患仍大。

派遣勞工可免除企業解僱、資遣、退休等人力成本，不符合績效標準時甚至可立即更換派遣勞工，派遣勞工薪酬待遇及勞動權益普遍不如正職員工，當然也無年終獎金可領。如今各企業年終舉行尾牙聚餐時，最常見景象就是派遣工不僅沒有年終獎金，就連年終摸彩福利也沒有，就僅能坐在餐桌上撈頓飯吃而已。

新聞報導美國馬里蘭州一間房地產公司，日前年終晚會上員工收到一個大驚喜，老闆當場宣布發出總額1,000萬美元（約3億台幣）大紅包，全公司人人有獎，其中最高者拿到27萬美元(約830萬台幣)，不少員工看到自己所拿獎金當下瞬間飆淚。這新聞看在台灣超過千萬以上勞動者眼裡，心裡也有我們也想要能享有這份感動的念想，只是依過去歷史經驗來看，發生機會微乎其微。