台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超308.97億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2019/12/9~2019/12/13）外資在集中市場總買進金額為2,083.75億元，總賣出金額為1,774.78億元，買超為308.97億元，另統計自2019年年初至12月13日止，外資總買進金額為7兆7,840.24億元，總賣出金額為7兆5,469.32億元，累計買超為2,370.92億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆6,254.71億元新台幣，占全體上市股票市值的43.30%，較12月6日的14兆9,436.44億元新台幣，增加6,818.27億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進336,406千股，賣出193,297千股，買超143,109千股。

第二名：中信金：買進119,702千股，賣出39,553千股，買超80,149千股。

第三名：新光金：買進91,084千股，賣出35,762千股，買超55,322千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進175,150千股，賣出221,794千股，賣超46,644千股。

第二名：南亞科：買進24,479千股，賣出40,521千股，賣超16,042千股。

第三名：欣興：買進10,742千股，賣出26,007千股，賣超15,265千股。

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