土地銀行西屯分行遷址營業 服務全新上路

為擴大服務客戶，提供優質金融服務，土地銀行西屯分行於108年12月16日（星期一）遷至臺中市西屯區市政北二路286號新址繼續營業，並舉辦愛心關懷及回饋社會公益活動。

西屯分行新址位於臺中市西屯區七期重劃區，朝富路與市政北二路交叉口，鄰近交通有臺74線快官霧峰線、國道一號中港交流道及高鐵台中站等，整體交通便利，區段金融環境商業發展成型，有利於各項金融業務推展。

該分行除有舒適的營業場所及設施外，更提供各項存款、放款、匯兌、貴賓理財等全方位金融服務，並設置數位體驗區，配備電腦及iPad等設施方便客戶透過語音電話銀行、網路銀行、網路ATM、行動APP等電子金融服務，即時完成交易，免臨櫃排隊等候。

土地銀行除致力於提升服務品質外，向來熱心社會公益，善盡企業社會責任，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，為持續關注弱勢族群安養生活，已陸續與各縣市政府合作辦理「教育公益獎助學金信託」及「社會福利公益安養信託」，暨開辦「樂活養老」貸款專案，對家境清寒學子、高齡者及身心障礙者安養生活照護之公益活動持續推展，展現取之於社會、用之於社會的公益形象。為加強該行與社區民眾互動、回饋社會，開幕當日以「祥獅獻瑞」開業鼓舞表演，並舉辦公益捐贈予「臺中市私立惠明盲校」、「台中育嬰院」及「弘道老人福利基金會」，場面既熱鬧又溫馨。

土地銀行成立逾70年，除貫徹政府賦予專業銀行之使命外，擴大辦理企業授信、財富管理、信用卡及海外臺商等業務；近年持續推動「五加二新創重點產業融資」、「新南向授信」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，俱有卓越表現，更以「創新、效率」及多元發展的企業化經營方式，積極提升國際競爭力，朝向全方位優質金融機構的願景邁進。