台灣桃園國際機場新塔台啟用 女王頭造型守護國門

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）桃園國際機場今（16）日啟用新塔台，交通部長林佳龍表示，新塔台外型參考野柳女王頭的造型，展現凝視及守護飛機起落的意象，為台灣國門增添一個新地標，塔台內也建置了整合航管、航電、氣象等15種不同的系統，讓飛航管制服務更智慧化、自動化，也更安全。

桃園國際機場新塔台及整體園區耗資新台幣12.7億打造，建築物包括高達65公尺的新塔台及附屬群樓，新塔台也引進了整合型塔台航管自動化系統，並於園區內建置360度塔台模擬機，將進一步提升飛航安全及飛航服務效率。

交通部長林佳龍表示，建築師在設計新塔台外型時，特別參考野柳女王頭的造型，展現凝視及守護飛機起落的意象，為台灣國門增添一個新地標，塔台內也建置了整合航管、航電、氣象等15種不同的系統，讓飛航管制服務更智慧化、自動化，也更安全。

林部長也說，桃園國際機場運量逐年攀升，預計今年底將突破4,800萬人次，機場內各項工作都是24小時不間斷推動，對航管人員來說是一個高壓性的工作，交通部將積極協助航管人員在人力及薪資等各方面需求，減輕員工負擔並提升服務品質。

桃園市長鄭文燦表示，機場塔台屬於特種建築，包括建築執照、使用執照等都是由內政部審查委員會進行審查發放，但桃園市政府除協助桃園機場包括結構安全及建築設計除必須自主管理達標，消防安檢方面也需要按照規定申報完成。

今日包括交通部長林佳龍、民用航空局長林國顯、民用航空局飛航服務總台長黃麗君、航空警察局長黃嘉祿、中華航空公司董事長謝世謙、桃園航勤公司董事長郭榮宗、桃園機場公司總經理林祥生等均一同出席活動。

交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦出席今日啟用典禮（圖/ 中央社）