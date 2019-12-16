國際移民節新住民親子共讀好書 慰藉思鄉情

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）12月18日是「國際移民日」，新北市立圖書館中和分館12月14日邀請40餘位穆斯林朋友1人準備1道傳統印尼小吃，透過閱讀與熟悉家鄉味，慰藉對故鄉的思念之情。

為慶祝移民節，中和分館「印尼讀書會」的穆斯林學員各自帶來自己家鄉的特色小吃和大家分享，濃郁的食物香味充滿了整個教室，穆斯林朋友一邊介紹自己家鄉的地方小吃，一邊想念家鄉的味道，整場讀書會笑聲不絕。

來自印尼的陳珊妮表示，圖書館舉辦的印尼讀書會活動，讓大家有一個可以閱讀聚會的休閒空間，不但可以和家鄉姊妹們定期相聚，分享好書，還有各國母語的多元文化專區，也可以講母語讀本給孩子聽，或帶著孩子參加新住民親子讀書會的活動，讓家鄉的文化與故事可以傳承給下一代。

中和分館江燕鳳主任表示，讀書會的成員有來臺求學的學生、嫁到臺灣的印尼媳婦、也有前來工作的移工，大家都非常期待每月一次的讀書會，更有全家大小一起來參與，新住民媽媽參加讀書會，交流彼此來臺的生活點滴，爸爸則陪伴孩子參加親子共學活動，新住民家庭都非常喜愛這樣的活動。

為提供離鄉背井的新住民朋友閱讀服務，中和分館除設置有多元文化專區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍，提供新住民借閱。同時也設置了全台公共圖書館第一個穆斯林祈禱室，提供友善的祈禱空間服務，並且在男女廁所內，規劃獨立的洗淨設施，環境明亮舒適，讓信徒可以祈禱前使用。