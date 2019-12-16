佯稱「聽不懂守衛英文」中國外交官闖美軍基地遭驅逐出境

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）當美中兩大強權在全球貿易戰場、區域競逐間頻頻交手之際，針對彼此的間諜活動也未曾有一刻稍減。紐約時報披露，今年9月，美國驅逐了兩名擅闖軍事基地的中國駐美外交官，其中一人疑為「披著外交皮」的間諜。

由於官方對此事三緘其口，紐時是從6名知情人士口中還原事件始末。兩名中國駐美使館人員，9月間偕同妻子開車至維吉尼亞州的一處美國特種作戰部隊（Special Operations forces）軍事基地，遭到攔查。由於沒有許可，被哨站人員要求離開。然而，這夥人卻不理會警告，逕自驅車闖入基地，直到被消防車擋住才停下。

事後他們聲稱是聽不懂英文指示，且迷了路才會誤闖。此番辯稱實不足採信，美方對他們的無辜宣言也不買帳，更懷疑其中一人是情治人員，後來將之驅逐出境。這是美國自1987年以來，首度驅逐中國外交官，顯見美國對中國情蒐活動益趨強硬的態度。

據報導，美官員揣測，這二人擅闖高機敏軍事要地之舉，可能是為了測試美國的安檢嚴密程度。若能順利闖關，之後或許就能派更高層人士進入基地遂其情蒐目的。

事實上，美官員指控，中國外交官數月以來行徑愈來愈大膽，「突襲」政府單位或研究機構等情事時有所聞，硬闖維州基地只是其中最誇張的一次。事件發生數周後，美國國務院於10月16日公布新措施，對中國外交官加強控管，要求他們在與美國政府人士會面、或參訪教育研究機構前，必須先行知會。此舉當時引發中國強烈抗議，然而北京規範更為嚴苛，美國外交官若有意與中國官員會晤，除了通報，還得先取得批准才行。

紐時指出，外交官遭驅逐這麼顏面盡失的事件，中共迄今未有相應的報復措施，很可能是自知理虧。畢竟，試圖闖入對手軍事要地之舉措，實在是太過了。