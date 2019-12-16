大馬媒體人訪台 為台灣、馬來西亞架起南向商貿的橋梁

作為媒體人出身的張煒珍，對於攝影和取景有著特別的堅持(張煒珍提供) 作為媒體人出身的張煒珍，對於攝影和取景有著特別的堅持(張煒珍提供)

原本在馬來西亞電臺主持人與電視公司記者的張煒珍，因為一次訪談前教育部長曾志朗的機緣，敲開來臺的大門。

張煒珍回憶，當年專訪曾部長時，流露自己很想進修的想法。當下，曾部長就建議她可以到臺灣的政治大學進修，然而，對於馬來西亞人來說，如果要出國進修應該會選擇英語系的英國或是澳大利亞。由於曾部長的強力推薦，打動了她，使得張煒珍在隨後申請了教育部獎學金，並在2008年順利進入政大廣電所就讀。

其實張煒珍在來到臺灣以前，就認識了一個臺灣朋友，因為她到臺灣念書以後拉近了雙方的距離，進而在2009年結婚，從此她就一邊就讀研究所，一邊工作，直到2016年開始創業成立公司。談到創業過程，她覺得最困難的並非資金，反而是若干對於外國人投資的法令，讓她花了許多時間處理。

根據臺灣的外資設立公司法令，有著與國人不同的規範，因此張煒珍剛開始找不到熟悉這類業務的人協助，著實花了些時間才找到熟捻相關流程的事務所協助，順利創設公司。由於張煒珍在大馬從事傳播相關的工作，因此她的公司業務就希望透過以往的人脈，提供臺馬兩國的商貿服務，並為相關的人員做投資顧問協助。

有不少想要南向發展的臺商，找上張煒珍諮詢，但多數人卻對於當地有著不少誤解。以馬來西亞為例，當地約有700萬華人，如果只用華人的思維來考量當地市場，就會產生相當大的誤解。

因為除了華人以外，當地還有約兩千多萬的其他民族的人口。不只是消費習慣不同，就連生活和思維都大相逕庭，因此她覺得做好適合當地人的行銷策略，才有機會開拓當地市場。

張煒珍的公司除了提供商貿服務以外，還保有過去的傳播專業，至今已經籌資拍攝了兩部電影。一部是11月上映的《樂園》，另一部則在剪輯中。雖然她是來自大馬的新住民，但電影中描寫的卻是真實發生在臺灣的故事，充分表現出她對臺灣本土創作的愛。（新聞轉載自新住民全球新聞網）