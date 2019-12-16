雲林2019多元文化嘉年華 「移」起樂活反賄選

每年的12月18日，為聯合國訂定的國際移民日，目的是感謝與尊重全球超過 2億新移民人口的付出。雲林縣政府為了讓縣內移民們 也能一同歡慶這屬於他們的節日，特別於15日，舉辦「雲林上揚‧移民樂活」移民節活動。移民署南區事務大隊雲林縣服務站也到場設攤宣導，利用活潑有趣的小遊戲和民眾互動，宣導相關法令，讓民眾 更能感受移民署提供的關懷與服務。

服務站除辦理新住民的居停留延期、父母家人來臺探親等業務外，也會定期舉辦家庭教育暨法令宣導活動，宣導居停留相關法規、相關社會福利與健康衛生教育等資訊。

在移民節活動上，服務站將原本枯燥的法規命令與生動的遊戲做結合，邀請在場的民眾前來闖關，期望以寓教於樂的方式，讓大家更加了解服務站的業務內容。

此外，為因應明(109)年的總統、副總統及立委選舉，雲林縣服務站也特別準備了中文、英文、印尼語與越南語版本的反賄選文宣到場向新住民宣導。除了常見的賄選態樣，也介紹了賄選相關的罰則以及檢舉賄選獎勵金的額度。期望新住民們能夠不分你我，一起為「乾淨選風」而努力。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，雲林縣的新住民已超過1萬7千多人，今年的移民節活動，除了希望民眾能夠透過遊戲方式更加了解服務站的業務成果，也希望民眾能夠以熟悉的文字理解反賄選相關規定，避免因語言及風俗的不同而涉入賄選陷阱。

同時也呼籲新住民若 掌握賄選情資，可以馬上撥打雲林縣服務站檢舉專線 05-5345971，共同為淨化選風盡份心力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）