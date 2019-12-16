菲律賓南部強震3死31傷 傳5人困倒塌購物中心

菲律賓昨天的南部強震已經造成至少3人喪命，還有數十人受傷。救援團隊今天持續在倒塌購物中心搜索生命跡象，動用鏈鋸與熱像儀尋找倖存者，但救難人員說希望渺茫。

路透社報導，災難應變官員表示，5人據信受困在民答那峨島（Mindanao）城鎮巴打打（Padada）南部貿易購物中心（Southern Trade Shopping Centre）瓦礫堆下，當地距離昨天地震震央約20公里。

地方災難官員克里斯多福．陳（Christopher Tan）告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）：「這非常令人擔憂，尋獲倖存者的機會微乎其微。」

這場芮氏規模6.8地震，是當地10月以來第5起地震，造成一名6歲女童被自家倒塌牆壁壓死。救難人員在餘震不斷的夜裡，又發現兩名女性遺體。地方資訊官員伊拉格（Francis Irag）說，另有31人受傷。

今天稍早的電視畫面顯示，消防與救難人員使用手電筒在購物中心外搜索，這棟2層樓建築內一片漆黑，道路被瓦礫堆及鋼筋殘骸擋住。

根據災難應變單位昨晚的報告，有大範圍停電，還有300多棟房舍及8座政府建築輕微損壞。

地震發生時，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與家人正在距離震央約61公里的納卯市（Davao City），但都沒有受傷。