台大學生代表選舉　 學生會批校方阻擾、校園民主倒退

台大學生會今天表示，學生要辦理自治選舉，校方卻拒絕提供選舉名冊，形同打壓學生自治；台大校方回應，此舉因有違反個資法之虞，將輔導學生會以無違法疑慮的方式進行選舉。

台灣大學學生會今天舉行記者會，抗議校方拒絕提供選舉人名冊，打壓學生自治選舉，形同倒退回30年前的威權校園。

台大校方回應指出，學生會要求校方提供全校學生名冊，包含學生姓名、學號與學院別等，以供學生代表選舉之用，因有違反個資法之虞，學校將輔導學生會以無違法疑慮的方式進行選舉，以衡平個資法與大學法的相關規定，並兼顧輔導學生自治組織選舉與保護學生個資之責。

台大學生會會長凃峻清表示，依大學法規定，學校應輔導學生會選舉，台大學生會選舉委員會要舉辦學生自治選舉，要求校方提供選舉名冊，名冊僅包含在學生姓名、學號與學院別，無涉更多個資，台大校方、學務處課外活動組等單位卻互踢皮球，三番兩次拒絕提供。

凃峻清提到，過去幾年學生自治選舉曾以「電子驗證」方式進行，但系統曾多次癱瘓，造成選舉停擺、甚至選舉無效，因此台大學生代表大會修法，將選舉形式規範在「名冊身分驗證、紙本選票投票」的方式，台大校方在選委會確保保密切結程序並規範彌封流程之下，如仍不提供選舉名冊，就是阻礙選舉。

台大學生會指導教師、台大社會系教授陳東升也表示，學生會善盡職責，希望辦理自治選舉，學校應積極協助，但台大校方態度消極，不願以開放胸襟和學生討論解決方案，讓人感到遺憾，也做了不良示範。

台大社會系副教授、前台大學生會會長范雲提到，很遺憾看到台大倒退到30年前，並阻撓學生自治，以隱私為名拒絕提供選舉名冊只是藉口，就像中華民國的選舉，中選會需要投票人名冊，難道行政部門可以拒絕給予嗎？呼籲台大校方應該積極支持和協助學生自治。