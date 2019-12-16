香港TVB股權料有重大變動　傳台灣宏達電董事長王雪紅慘賠退場

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 宏達電董事長王雪紅今(16）日在台北故宮「新虛擬x明日實境藝術科技研討會」上表示，HTC在3年前發表了虛擬實境（VR）產品HTC VIVE，領先研發出能讓企業用戶與消費者使用，完全沉浸式房間規模的虛擬實境系統，企業，教育，到醫療等各個領域都因為VR而有突破。

HTC不斷努力建構實現VIVE Reality願景，不過香港方面今天則傳出王雪紅在香港TVB的股權，可能出售的消息!

綜合香港《頭條日報》等多家媒體報導，香港「殼王」陳國強入主香港TVB近9年，傳出目前已開始籌備退休，將手中TVB股權悉數出售，與他共同入股TVB的宏達電董事長王雪紅也傳出將出售股權，兩人投資TVB推估慘賠78%。

陳國強在2011年與王雪紅合組Young Lion（YL）財團入主TVB，但2015年「中國梅鐸」黎瑞剛加入後，董事局內部對公司發展方向出現分歧，陳國強與黎瑞剛兩人對合作想法屢生齟齬，讓陳國強無心戀戰。

入主TVB近九年的「殼王」陳國強，兩年前在挪威遭遇空難奇蹟倖免於難，也令他下定決心開始籌備退休，決定將股權悉數出售，並與他一手引入的台灣女首富王雪紅，一起與TVB說「BYE BYE」。

報導稱陳國強與TVB大股東黎瑞剛取得共識後便會拍板，料短期內公佈，而陳國強董事局主席一職，最快於明年（2020年)元旦卸任。

以上周五TVB收市價12元港幣計算，陳國強如悉數出售股權，可望套現8200萬港幣，王雪紅則捧走逾1.4億元港幣。

但以當年財團以每股55元入股TVB計，由於未對外透露股權架構，假設二人持股量不變，近九年投資TVB將大賠78%。

香港《明報》昨(15)日報導，TVB在12月2日刋發董事局新一輪變動後，市場即有消息流傳，董事局變動或與黎瑞剛加緊追究TVB使用資金投資逾8億元的星美（0198）債券有關。去年(2019年)星美控股陷財務困境，TVB持有的星美債券變垃圾債。

有消息指陳國強近日缺席董事會及過去數周的管理層會議。同時有傳聞指TVB另委任獨立機構調查過往的投資債券事宜，並傳出裁員800至1000名員工等甚囂塵上。早前TVB已公布為星美債券減值共5億元港幣。