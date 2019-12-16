揉合一萬張臉孔的AI擬真人物　「戴怡宛」將行銷台灣

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 由四位台灣年輕創意家組成的團隊「The Master Plan」，使用AI技術，揉合了台灣一萬個人的臉孔，創造出名為「戴怡宛」的台灣女生，做為參加廣告競賽的作品。

團隊表示，「戴怡宛」（DAI YI WAN）是台灣的擬人化，具有永續發展領域的專才，透過「戴怡宛」希望能連結國際人脈，讓更多人看見台灣！

這個擬真人物「戴怡宛」，一po網就引起關注。一萬張臉當中包括蔡英文總統和國民黨總統候選人韓國瑜等政治人物或藝人，還有包括老人與小孩在內的台灣一般民眾。

綜合華視新聞與癮科技報導，平均年齡28歲的劉昱伶、沈昇勳、黃威愷與陳育律四人組成團隊，今年(2019年) 為參加坎城青年創意競賽台灣代表隊選拔，發想出「戴怡宛」創意企劃。他們認為「戴怡宛」(發音如閩南語的「台-灣」)就是台灣的擬人化，還為她創立LinkedIn帳號，設定她是畢業於台大政治系，雙主修公衛、輔修社會系，還曾參與提升性別平權意識等專案。

根據「潮台灣」YouTube頻道介紹，台灣在永續發展領域的成就，就是「戴怡宛」的經歷，創作團隊也讓她參加跨國非營利組織的招聘，也讓她四處交朋友，同時觀察網友反應。團隊相信，「戴怡宛」將幫助國際社會更加了解台灣，同時證明台灣確實能夠對全世界有所貢獻「Taiwan Can Help」。

以下為四位創作者簡介，左起依序為沈昇勳、黃威愷、劉昱伶與陳育律 (資料來源: themasterplan官方網站）