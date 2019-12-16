中國干涉打壓台灣創作　波特王：跪不下去！

遭中國解約，波特王：損失不小，但不賺也罷（圖/波特王） 遭中國解約，波特王：損失不小，但不賺也罷（圖/波特王）

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）波特王和總統蔡英文合作拍影片，遭中國要求刪除影片並慘遭解約命運，波特王表示，「如果我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』，那這筆錢不賺也罷。」

台灣人氣網紅波特王以「撩妹系列」影片聞名，深受近百萬粉絲喜愛，在高雄成立聚暘新媒體公司，主打南部的優秀創意團隊，波特王臉書於14日發佈「撩」總統蔡英文的影片，更表示是解鎖人生的成就，至今（16）日上午已有17萬人按讚，2.5萬次分享。

影片中可見，總統蔡英文在看完該公司簡報後表示，「這就是我覺得高雄有潛力的地方，只要把產業做起來，就會有很多人進來，高雄人不跟海在一起，要跟甚麼在一起？」

波特王則馬上機智回應，「跟妳在一起！」引來現場一片笑聲，蔡英文也嬌羞的回應，「我可是看過你的影片的喔！」

然而，波特王臉書昨（15）日發佈多張對話截圖，是他們和中國新媒體合作方的訊息，波特王說，「之前其實就有跟他們說過不要干涉我們的創作內容了。」但對方仍要求將該影片下架，原因在於出現了「台灣總統」，波特王回應，「不只干涉甚至過頭了。」

該貼文指出，即便影片沒有出現在微博，但中國新媒體依舊要求所有社群媒體上都不能出現該影片，後續更要和波特王解約，而波特王則回覆「解吧！」更強硬的表示，「不會刪除影片」。

波特王發文，他微博大概一百多萬人追蹤，帳號都是自己經營的，直接被他們（中國新媒體）改密碼端走，現在登入不進去了。「如果要我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』，那這筆錢我們不賺也罷。每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去。」

和波特王合作的公司為徐州自由自在網絡科技有限公司（簡稱 papitube），15日晚間發布聲明表示，對於波特王在社交平台發表不當言行表示強烈譴責，papitube實在難以接受，故做出解約決定。

聲明強調，即日起解除所有合作關係，堅持一個中國原則，捍衛國家主權。



波特王發文對話截圖（圖/波特王）



papitube 解約聲明（圖/papitube微博）