【更新】星宇航空新版官網16日11時正式上線　360天機票同時開賣

更新時間:2019-12-16 12:01

首次發稿:2019-12-16 09:47

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 受到各界關注的星宇航空明年2020年1月23日即將啟航，今天(12月16日)早上11時官網將正式上線並開賣機票，民眾可同步購買未來360天的機票，且所有航班都提供免費WiFi服務。

星宇航空日前發出新聞稿宣布，新版官網將在16日上午11時正式上線，首航3航點澳門、峴港、檳城的個人機票及團體旅遊產品、貨運服務也將同步正式開賣，位於星宇總部1樓的客服中心也同步開始營運。

自2020年1月23日起，星宇航空天天飛澳門、峴港、檳城，航班數分別為3班、2班、1班。時間方面澳門為7時30分，峴港為7時40分，檳城則為9時20分。

中央社引述星宇航空執行長翟健華說，官方網站上線是星宇航空數位服務的開端，未來仍會積極加強各項功能，持續優化旅客的整體數位體驗，STARLUX APP也已在送審流程，將於近期內上架。

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他指出，上線初期，主要以購票及資訊架構為主，方便旅客可快速找到尋覓的資訊，隨著開航作業時程，2020年1月將推出免稅品預購及網路報到等功能。

星宇航空表示，個人機票依使用規範分為全額、基本、超值、限量4類，所有旅客都可在班機起飛前48到3小時，免費選擇座位（除特定座位外）。

星宇航空說，購買商務艙及經濟艙全額或基本票價產品的旅客，則可在訂票同時到班機起飛前3小時，免費預選座位（除特定座位外），另外也提供加價購買「加長空間座位」服務，旅客可依搭機喜好自由選擇。

此外，星宇航空也宣布所有航班都提供免費WiFi服務，商務艙旅客可享無限制流量的上網服務，經濟艙旅客可無限使用文字訊息WiFi。

行李額度部份，商務艙提供免費託運行李45公斤、經濟艙機票產品類別不同提供20到35公斤，隨身行李限額商務艙為14公斤（可攜帶2件，單件上限10公斤）、經濟艙為7公斤。

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星宇航空表示，如果旅客有額外行李或機上WiFi的需求，可於班機起飛前3小時透過官網或星宇航空客服中心預購，即可享有8折優惠，且此2項預購服務於機場報到前都可隨時透過星宇航空客服中心取消，無需支付退票手續費。

星宇航空機上餐點13日正式對外曝光，商務艙餐點由米其林一星餐廳「Longtail」主廚林明健操刀，打造頂級空中餐酒館；經濟艙則請到台灣知名燒肉品牌「胡同燒肉」，豪華燒肉丼滿足饕客的胃，另還貼心提供熱湯服務。

台南人氣冰品「蜷尾家」也為星宇航空量身打造機上限定的專屬口味「鐵觀音可可碎片」，並從2020年第2季起供應。

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官方網站 www.starlux-airlines.com

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星宇航空備品展示 (官方臉書)