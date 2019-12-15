移工「撞況」頻傳 台灣屏東縣交通隊製外語標語宣導

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）近年來電動自行車漸漸成為移工們最夯的代步工具，但是往往不熟悉本國交通法規，致違規行為層出不窮，「撞況」頻傳也造成民怨。屏東警方特別印製外語文宣關懷外籍移工交通安全，期能降低移工們車禍肇事率。

由於電動自行車便利性高不需要駕照，也不用懸掛車牌就能輕鬆上路，省下強制險及牌照稅，買賣也沒有過戶問題，是移工在選擇代步工具時的最佳方案。然而由於不熟悉政府法規，移工以為不需要戴安全帽，也無超速問題，時常遭到罰款。

屏東縣警局交通隊表示，從今年10月1日起「道路交通管理條例」修正施行，騎乘電動自行車也要戴安全帽，騎乘電動自行車未戴安全帽將比照機車一樣被開紅單。

有鑑於屏東加工區外籍移工甚多，交通隊人員製作英文、印尼及越南等多國語言宣導標語，至廠區周遭關懷移工上下班交通安全及新法上路宣導，以維護電動自行車駕駛人及其他用路人的安全。

屏東縣警察局長葉明潭表示，電動自行車相關新制10月份上路後，違規未戴安全帽仍然屢見不鮮，其中又以外籍移工居多，其因語言隔閡及對本國交通法令認知薄弱，更是事故的高危險群。

葉明潭再次提醒駕駛人，享受綠能環保同時務必遵守交通規則，特別是駕駛電動自行車者應戴妥安全帽方可上路，如發生交通事故時才可減輕頭部傷害