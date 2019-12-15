美公佈電子煙肺傷害最新疫情 死亡案例最小只有17歲

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）美國公佈電子煙肺傷害(EVALI)最新疫情，通報確診病例已達2409人、52人死亡，通報案例最年輕為13歲，死亡案例最小的是17歲，其中將近八成的通報患者是35歲以下的青年，而18歲以下的青少年高達16%。

董氏基金會執行長姚思遠指出，半世紀以來美國成人吸菸率從五成降到14.7%，高中生吸菸率從28%降到現在的8%，但沒想到2010年引用「開放成人選擇、禁止青少年使用」的電子煙政策後，現在居然有超過三成的高中生使用菸品，菸害防制工作嚴重倒退。

美同時公布最新青少年菸品調查(NYTS)，超過三成高中生使用菸品，其中使用電子煙的高中生就有27.5%。電子煙成為青少年使用尼古丁藥物的最大宗，更讓美國半個世紀的菸害防制功虧一簣。

姚思遠執行長進一步表示，雖然台灣並未開放電子煙，但菸商不斷透過網站、實體店面、社群網路、手機、夜市等鋪天蓋地行銷及誤導，台灣青少年電子煙的使用率已達3.4%。

台大醫院家醫部醫師郭斐然表示，電子煙的行銷策略就是鎖定青少年，各種加味菸品如果汁、糖果、泡泡糖口味不斷推陳出新，快速地發展出一個新成癮世代的市場。

郭斐然指出，研究已顯示電子煙油含有許多危險重金屬以及有毒化學物質如鎳、錫、鉛、二乙醯(引起嚴重的肺病，稱為「爆米花肺」)、丙烯醛(導致不可逆的肺病)、甲醛(引起癌症)。

而相信使用電子煙能幫助戒菸的，最後不但戒不了菸，還會淪為雙重或三重尼古丁使用者。請政府務必禁止新興菸品，才不會造成青少年健康及菸害防制雙輸的慘痛結果。