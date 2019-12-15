【政黨辯論會】聚焦兩岸問題 李晏榕：國民黨是一國兩制幫兇

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）由「公民監督國會聯盟」與民視合辦的「國會政黨辯論會」今（15）日登場， 8個政黨16位代表針對兩岸、經濟及國會改革等議題進行激烈辯論。兩岸部分，國民黨老調重彈「堅決反對一國兩制」，民進黨代表李晏榕則回嗆，國民黨只在口頭上反對一國兩制，事實上卻是幫兇。

《中央社》報導，本次政黨辯論會分為4個階段，依序為申論、公民代表提問（主題為兩岸、經濟、國會改革，各政黨2分鐘）、交叉詰問及結論。

兩岸關係部分，清華大學社會學研究所長沈秀華提問，在未來對中關係所需推動的工作為何？將如何確保台灣主權及民主的權益？

國民黨代表張顯耀表示，兩岸關係現今最大問題在於政治互信與對話，關鍵在於兩岸的政治定位。而根據憲法的一中架構下，國民黨仍堅決九二共識一中各表，反對一國兩制。

民進黨代表李晏榕反嗆，中國現在處處打壓台灣地位，正利用台灣民主反過來傷害台灣民主，像吳斯懷這樣的退將領著政府退休俸，卻跑去中國低聲下氣聽訓，國民黨雖然口頭上拒絕一國兩制，實際上卻是幫兇。若中國不放棄一國兩制，那民進黨無法接受對談。

李晏榕表示，為了在經濟上達到自主，民進黨將持續推動在經濟上減少依賴中國，同時推動反滲透法補充國安五法的不足，並支持國防自主，充實國家力量。

除了2大黨激烈交鋒外，親民黨代表陳怡潔則表示，兩岸關係取決於兩千三百萬民眾的決定，和平非武力的協商是最好的。民進黨為了選舉，指控政黨賣台的綠色恐怖，製造對立，讓台灣民主走回頭路，任何基於國安而制定的法律都需要各黨派坐下來談。

政黨電視辯論會