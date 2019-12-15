「綠‧藝」盎然的旅宿 長榮文苑酒店(嘉義)即將試營運

長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台的第6個據點-長榮文苑酒店(嘉義)，即將於12月21日起試營運。位於嘉義縣太保市的長榮文苑酒店，距離高鐵嘉義站僅需5分鐘車程即可抵達，也因緊鄰國立故宮博物院南部院區，另有免費接駁專車及公車可直達酒店對街，方便遊客前往參觀。該酒店整體設計以當地自然景觀為核心概念，結合湖光山色的生態氛圍、故宮南院的知性藝文特色，融入大量木質及綠化元素，打造出舒適、質樸、溫暖的旅行憩所，期盼帶給旅人一段放鬆滿足的旅程。為慶祝試營運，長榮文苑酒店(嘉義)於2020年1月1日起至2月29日推出平日（週一至週四）優惠住房專案，高級客房每房每晚NT$2,899起，每日限量5間，搭配此專案還可享咖啡廳8折餐飲優惠(需加收原價10%服務費)。

林木之夢 伴「旅」入眠

長榮文苑酒店(嘉義)全館共計263間景觀客房，運用原生綠意的概念，融入阿里山的多元山林意境，打造出樸實的簡約時尚。各式客房均配置乾溼分離的獨立衛浴空間、TOTO免治馬桶、英國百年品牌斯林百蘭床墊等，並專為親子客層設計家庭親子客房，以童話故事為主題彩繪牆面並特製日式雙層木床架，搭配無毒兒童玩具，讓寶貝多了一處探險的遊樂空間，無微不至的貼心規劃，為商務出差或是家庭旅遊的旅客提供多樣化的住宿選擇。

在「嘉」吃飯 享盡百味

餐飲部分以輕食、酩飲為主的大廳酒廊，運用嘉義在地食材，如東石漁港的海鮮、梅山苦茶油及南部特有的西瓜綿等，搭配創意料理手法，讓饕客們享受無國界料理的美味。另外還有可容納200人的全時段咖啡廳，不僅可以品嘗嘉義在地小吃，還有歐式、日式及中式等國際化美食，也可依房客需求提供各種精緻客房餐飲服務，讓旅客不用出門就能享受來自各地的美味。

宴會規格 獨步嘉義

長榮文苑酒店(嘉義)擁有可容納400人的挑高6米無樑柱宴會廳，兼備3D科技影音與燈光效果及專業舞台音響設備，是嘉義唯一一間備有200吋高解析度LED牆的宴會廳，可提供各種大型會議研習、活動展覽、婚禮宴會等專屬的客製化服務。其中，擁有全景落地玻璃窗的空中禮堂-天沐廳，是敲響幸福鐘聲的最佳場所，搭配露天泳池，還可以享受池畔婚禮的浪漫，為新人留下永難忘懷的時刻。

長榮國際連鎖酒店擁有逾二十年籌備及經營國際觀光旅館的豐富經驗，目前在台灣的台北、台中、基隆、曼谷、檳城、巴黎、上海設有7家自營之長榮桂冠酒店，另有代為經營管理台糖長榮酒店（台南）及長榮鳳凰酒店(礁溪)，是台灣第一家原創品牌的國際連鎖酒店，長榮文苑酒店(嘉義)的加入，將提供喜愛長榮國際連鎖酒店精緻服務的旅客更加多元的住宿選擇，以及結合文化藝術與自然的全新休憩體驗。