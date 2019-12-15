友善移工 屏縣首創電動自行車四國語言交通安全宣導

外籍移工來台工作，最普遍代步工具是騎乘電動自行車，由於大多數移工不懂國語文字，為宣導騎乘電動自行車安全，屏東縣政府今年首創將交通新制中有關電動自行車相關規範及罰則，翻譯成印、越、菲、泰等四國語言，並印製海報張貼在移工工作場域及休閒場所，透過貼心提醒服務，讓移工們確實遵守交通規則，更融入台灣生活。

縣府勞動處表示，目前來台移工人數超過71萬人，其中屏東縣有1萬6000多人，約佔全國2.2 %，這些來自東南亞國家的移工，到台灣來大多從事辛苦、骯髒、危險的3K產業及家庭照護等工作，對產業及經濟發展有很大的幫助，為關心喜愛騎乘電動自行車移工們行的安全，縣長潘孟安特別指示加強宣導相關法令規定。

由於縣內移工以來自印尼、越南、菲律賓及泰國佔大多數，且移工大多不懂國語文字，縣府特別將交通新制中關於電動自行車規範部分翻譯成四國語言，包括騎乘電動自行車未戴安全帽，可處300元罰鍰。

擅自改裝車輛，可處1800元至5400元罰鍰，車輛時速超過25公里，可處900元至1800元罰鍰；若酒駕經警察攔檢超過酒精濃度標準，罰鍰600至1200元或移送法院等法令，除PO至縣府官網並印製海報張貼在縣內有聘用外籍移工的工廠或移工常聚集休閒的地方廣為宣導。

除了交通法規宣導，縣府近年來不僅尊重印尼籍伊斯蘭教原鄉宗教文化，擴大辦理開齋節活動，也支持印尼移工自辦古爾邦節及印尼國慶日活動，另為讓移工休假時能調解身心，今年陸續辦理年終圍爐、中秋聯歡烤肉、保齡球、釣蝦比賽、外籍漁工免費剪髮等活動，也針對熱愛唱歌的越南籍移工辦理星光大道歌唱比賽及印尼籍羽毛球趣味競賽，讓遠渡重洋來台的移工稍解思鄉之情。（新聞轉載自新住民全球新聞網）