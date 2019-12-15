台灣新北耶誕節蕭敬騰壓軸 個唱等級嗨翻全場

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2019新北歡樂耶誕城」最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，將於14、15日起連續兩天熱鬧開唱。演唱會首日邀請金曲歌王蕭敬騰擔任壓軸，新北市市長侯友宜與人氣偶像吳思賢、主持人黃子佼、巴鈺一同點亮全台最大光雕秀「雙塔一樹」，讓現場氣氛High到最高點。

「巨星耶誕演唱會」首日由實力女聲Erika劉艾立，以特殊的R&B嗓音詮釋《哪邊涼快哪邊待》、《當一個天使的憂愁》等曲目。金曲歌王蕭敬騰擔任今晚壓軸演出，攜手大陣仗編制，一連演唱《讓我為你唱情歌》、《只能想念你》、《阿飛的小蝴蝶》、《寂寞還是你》、《皮囊》、《王妃》六首歌曲，個唱等級的震撼華麗演出，瞬間引發現場尖叫不斷，也讓歌迷聽得過癮。

今年舞台設計，依主題「魔法」，加入城堡的意象，打造出「移動式彩幕舞台」。

運用AR技術，依照不同歌曲情境和屬性來做戶外AR呈現，讓在不同平台觀看直播的觀眾，能有更沉浸式的觀看感受。

2019「巨星耶誕演唱會」精采內容，12月14日、12月15日連續兩天將於新北旅客粉絲頁、2019新北歡樂耶誕城官網、TVBS歡樂臺42頻道全程現場Live直播，同時MOD TVBS精彩台、TVBS YouTube頻道、TVBS ASIA台、LINE TODAY等平台同步實況轉播。

新北市政府觀光旅遊局提醒，演唱會期間將吸引大批人潮，民眾可多利用大眾運輸工具至新北市市民廣場參與巨星耶誕演唱會活動。民眾可搭乘捷運板南線至板橋站下車，或是搭乘台鐵、高鐵或公車在「板橋車站」或鄰近公車站下車，即可抵達演唱會場。