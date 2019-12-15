遠航復飛近9年 飛安違規遭罰31件

遠東航空12日無預警停飛，13日遠航又說要繼續營運，民航局將嚴審遠航飛安及財務狀況後，報請交通部決定。根據民航局統計，遠航復飛近9年來，因飛安違規遭裁罰共31件。

遠航無預警停飛後又說要飛，外界多半視為烏龍事件，但也讓很多消費者對遠航失去信心，民航局統計，到昨天，遠航受理的退票登記，有2萬7242筆；遠航是否能再度復飛，交通部已指示民航局，從飛安及財務面向嚴格審查。

民航局說，明天將審查遠航13日晚間提出的意見陳述書，不過，給予遠航陳述意見的時間是到18日，明天不會有答案。

遠航在2008年5月因公司遭掏空而首度停飛，2009年4月，法院准予遠航重整，最後由樺福集團董事長張綱維以私人名義挹注資金，遠航2011年4月復飛，直到日前無預警公告因資金籌措困難，停止飛航營運；不過，隔天張綱維又出面說要繼續營運。

根據民航局統計，遠航2011年4月復飛至今，2012年到現在，每年都有飛安違規，至今共有31件遭罰。

31件遭裁罰的飛安違規，包括：空中關車、飛機重落地未依規定執行檢查、維護紀錄遺失、飛機衝出跑道、發動機超溫超速、航班違反航管高度指示、違規降落、飛航組員超時、載客數違反營運規範、更換發動機未依規定測試、未依原廠規定執行維修計畫、機隊未在規定時間內完成緊急逃生演練、2架遠航飛機彼此隔離低於最低標準等。

民航局對遠航31件的違規裁罰，除了警告外，單一事件的罰鍰，最多新台幣60萬元，共5件，另有20萬元、30萬元及48萬元及對正、副駕駛罰6萬元到9萬元，對維修人員處分停業2個月等。

有關財務監理部分，民航局從2017年起，才公布對航空公司的營運違規裁罰，至今遭裁罰對象只有遠東航空，共有7件，罰鍰共1220萬元，包括：向銀行高額借款給集團關係人用於非航空用途，造成公司庫存現金流不足，多次無故取消部分航班且未改善。

遠航的作法讓外界錯愕，遠航逾千名員工希望公司盡快恢復營運，交通部長林佳龍昨天接受媒體聯訪時則說，目前還沒看到遠航決問題的能力。