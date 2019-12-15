台灣南迴公路23日下午正式全線通車

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）耗時多年施工的南迴公路拓寬改善工程，負責施工的公路總局西濱南工處表示，將於12月23日全線通車，下午起開始民眾通行，未來將可提供南部及東部民眾往來一條安全、穩定的道路。

「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」，分為3路段改善，其中香蘭至金崙（A段）及金崙至大鳥（B段）段，係屬沿海岸拓寬路段，已於108年10月28日前陸續通車。安朔至草埔（C段）則為新闢路線截彎取直路段，已經擇定於108年12月23日下午正式開放通車。南迴公路拓寬工程完工後，台東至屏東可縮短約30分路程

聯合報報導，今年7月間，行政院長蘇貞昌視察南迴改工程時，在工程人員確定沒問題後，蘇當場宣布南迴改全線12月20日通車，工程人員近5個月積極趕工收尾，交通部也邀請蔡英文12月20日主持通車典禮，且安排蔡英文駕馭吉普車通過草埔隧道。

報導提到，總統府方日前通知公路總局通車日期可能改期，公路總局14日證實，府方確定時間是23日上午9點半，屆時總統蔡英文將親自蒞臨，下午開放民眾通行。

中時電子報引述公路總局人員提醒，基於總統維安需求，南迴改11公里兩端都實施管制，請想搶先體驗的民眾10時30分後再通行，才不會被耽誤行程。