新南向教育方針 以人為本、產業接軌、二代培力

為關心海外臺灣學校營運及瞭解東南亞華語文教育推動情形，教育部范政務次長巽綠率領國際及兩岸教育司張金淑副司長、朱多銘教育副參事、師資培育及藝術教育司李毓娟副司長及會計處李佩華副處長一行5人於12月10日至13日赴越南胡志明市臺灣學校參加「第20屆海外臺灣學校董事長、校長暨家長會長聯席會議」。除瞭解胡志明市臺灣學校教學環境及營運概況外，並參訪胡志明市日本學校、胡志明市臺灣學校、參訪峴港大學總校區及會晤峴港當地臺商與留臺校友，舉行交流座談，聽取臺商建議及意見。

12月11日上午范次長以「新南向 新力量-以人為本 產業接軌 二代培力」為題發表專題演講，並指出「新南向政策」為我國政府近年來促進國際經貿、教育發展的重要施政方向，教育部積極配合推動各項相關教育政策，特別值得提出的是配合2019年新課綱的實施，教育部完成7國新住民語文教材共126冊，並由小學一年級開始與閩南語、客語、原住民語並列為必選課程，臺灣政府善待新住民、希望與新南向國家合力培力新二代，深獲新南向國家的肯定與支持。目前越南語有3,000多名學生選修，有助於啟發學生學習新住民語言與文化的興趣，培養學生跨文化溝通與跨國行動能力與素養，讓新住民語言成為臺灣對外發展合作的重要資源。

目前在臺灣的東南亞新住民二代共有17.6萬人、2018年新南向國家來臺大專校院留學(含研習學生)人數共5萬1,970人，佔整體境外學生比率40.9%，其中越南來臺就學人數自2016年計3,618人，到了2018年大幅成長至1萬2,983人，范次長強調新南向教育計畫主軸包括產業人才培育、雙邊人才交流、教育合作平臺、新住民二代培力等重大方向，一直都有著縝密的佈局與策略。當天晚上，范次長特別公開表揚12名境外臺校典範教師，給予勉勵，希望藉該獎勵，感謝境外臺校優質教學典範，激勵更多到臺商學校服務的老師，目前來自臺灣的老師占海外臺校師資的68％，未來希望鼓勵更多的臺灣老師到海外服務，增長國際教育視野與經驗。(新聞轉載至新住民全球新聞網)