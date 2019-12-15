印尼豬霍亂疫情擴大 數月來逾2萬7000頭豬隻死亡

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）印尼豬霍亂疫情持續擴大，除了12日證實爆發非洲豬瘟外，動物福祉官員表示，過去3個月來印尼境內爆發豬霍亂（hog-cholera）疫情，已造成超過2萬7000頭豬隻死亡，還有數千頭豬隻面臨風險。

法新社報導，印尼官方表示，過去3個月以來，北蘇門答臘省（North Sumatra）境內10餘個縣有數千頭豬隻死亡。北蘇門答臘省首府棉蘭（Medan）獸醫首長奧古斯提亞（Agustia）13日表示：「每天有1000到2000頭豬隻死亡，這是相當高的數目。」

但他又說，豬霍亂爆發以來，已造成超過2萬7000頭豬隻死亡，不過當前豬隻死亡數目仍僅占北蘇門答臘省120萬頭豬隻的一小部分。由於北蘇門答臘是基督徒占多數地區，豬肉是當地重要食物。

另外，北蘇門答臘省上個月，從當地一處河川中撈起超過1000頭已腐敗死豬屍體，當局已將豬隻屍體撈起並進行掩埋。

先前的實驗室檢驗認定那些豬隻死於豬霍亂，與此次從中國爆發的非洲豬瘟疫情不同。不過官員表示，他們已進一步檢驗其他當地豬隻是否也感染非洲豬瘟（African swine fever）。不論是病毒感染引發的豬霍亂和非洲豬瘟，據信都不會對人類構成風險。

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）2017年也曾爆發豬霍亂疫情，造成超過一萬頭豬隻死亡，當地農民損失慘重。