候機累了何處去？臺灣首座機場膠囊旅館「町・草休行館」開幕

（台灣英文新聞／施家恩 桃園採訪報導）在桃園機場二航廈候機轉機累了只能趴桌上？桃園國際機場全新美食廣場「臺灣玩藝大街」14日隆重開幕，以臺灣傳統藝術及歷史文化為主題，營造出一處深具人文特色的景點，內部更有全國唯一機場內旅館「町・草休行館」，把膠囊旅館營造成品味獨特且放鬆的休憩空間。

「町・草休行館」是全台第一間位於機場內的過境膠囊旅館，經營團隊為知名文創旅館業者「小鹿文娛集團」，集團為機場創立新品牌「Thé stay 町・草休行館」，明亮空間以淡綠色為主色調，呼應團隊品牌名稱的構思「茶葉（Thé為法語，是茶的意思，讀音是閩南讀音的茶）」及概念「草休（從茶一字上下拆解而來，意指短暫片刻的自在休息一下）」，並搭配大量原木內裝呈現溫暖感受。

另外為了呼應「茶」的主題，小鹿文娛集團這回找上了以台灣茶聞名的「臺茶舍」合作，與臺茶舍吳智中總經理一同規劃出一套「五感茶體驗」，讓來此休息的旅客，都能獲免費招待一口道地的台灣茶，再闔上眼休息片刻之後，精神飽滿地繼續整裝出發。

休息之後，旅客可在同層樓「臺灣玩藝大街」享用國內外美食，逛逛臺灣獨有人文藝品服飾商店，以及登上全國最大機場觀景台看飛機起降，享受在其它國內外機場從未有過的獨特消費及購物體驗。大街也有智慧機器人可查詢櫃位資料，相當便利。

「Thé stay 町・草休行館」過夜的入住時間為下午4點至上午10點，平日膠囊單人房價格為台幣1200元，周五六為2000元，遇各國特殊假期為2500元起；雙人房平日為2500元，周五六3500元，遇特殊假期為5000元起。行館也有依時計費供旅客休息的選擇，包括膠囊單人房2小時500元，3小時650元，4小時800元，5小時950元，6小時1100元。旅館提供毛巾、充電線、行李鎖、茶枕等用品供租用，個人牙刷刮鬍刀等清潔用品則可供選購。

全國唯一機場內旅館「町 草休行館」膠囊旅館內部房間一景。（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

全國唯一機場內旅館「町 草休行館」膠囊旅館內部房間一景。（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

全國唯一機場內旅館「町 草休行館」膠囊旅館內部房間一景。（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

全國唯一機場內旅館「町 草休行館」膠囊旅館門口。（圖：台灣英文新聞施家恩攝）