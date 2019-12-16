台灣遠東航空已受理逾3萬機票退票 林佳龍：停飛事實短期不變　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）遠東航空12日突然公告13日起停止飛航，13日遠航董事長張綱維出面召開記者會又說要繼續營運，盼能復飛。

交通部長林佳龍今(16)日接受聯訪表示，遠航停飛的事實，短期內不會改變，否則誰能保證飛安。遠航13日晚間向民航局提出陳述意見書，民航局正審酌中。

綜合《自由》與中央社報導，林佳龍表示，遠航停飛的事實在短期內不會改變，而涉及飛安的事，不是任何個人或黨派問題，交通部會以很嚴謹態度面對，如果遠航沒辦法說服民航局，就會廢止營運許可證。

至於春節即將到來，要如何填補遠航留下的國內運能？林佳龍說，先前因遠航滯留在外的500位旅客，昨(15)日已完成輸運，旅客皆平安返台；交通部也協調其他航空公司如立榮航空與華信航空增班，在春節前後這段期間提供運能，確保每一名返鄉旅客能平安回家。

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林佳龍說，民航局會對遠航無預警停飛進行裁罰，至於是否廢止遠航的營運許可，正由遠航提出陳述意見。但目前看來，遠航仍一廂情願的解釋，並未去面對無預警停飛造成的損害。

林佳龍也說，遠航現在的問題不只是財務，而是整個公司治理出狀況，不但董事長兼總經理，實際上也是財務長，可以心情不好就關機，讓整個公司失控，令人擔心未來會不會再犯同樣的錯。

根據遠航向民航局提出的報告，13日停飛至今，已受理逾3萬筆機票退票。

林佳龍希望遠航拿出誠意，解決無預警停飛造成的問題。例如，旅客辦理機票退票，雖然有消費者信託基金專戶，政府也會確保賠償能落實，但遠航不能兩手一攤，放著已賣出去的機票，只接受旅客登記退票，沒有馬上賠償。

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