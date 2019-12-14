批中共「流氓」政權　川普前顧問班農挺蔡英文連任

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）在一場以台日學者專家為主的論壇中，受邀視訊與會發表演講的美國總統川普前顧問班農嚴厲批評中國共產黨是「流氓」政權，並力挺總統蔡英文在明年總統大選順利連任。

台灣福合會與日本保守聯盟（Japanese Conservative Union）今（14）日在台灣大學舉辦「強化日本與台灣策略夥伴關係」論壇，並邀請曾在川普（Donald Trump）總統上任初期擔任白宮首席戰略顧問及美國總統顧問的班農（Steve Bannon）以視訊與會並發表演講。

班農盛讚蔡英文代表了「自由、自立、自決與民主的旗幟」，並批評中國國民黨「徹底腐敗」且被中共所掌控。他還表示期待明年1月在蔡總統與前行政院長賴清德在大選中取得「巨大勝利」後訪台。

被視為美國政壇鷹派且因言論偏向極右派而引發爭議的班農，大肆批評中國的地緣政治野心為「對全世界的威脅」。他表示，中國一方面大力推動「一帶一路」、「中國製造2025」倡議與5G建設等進行全球擴張，一方面又對美國、台灣，以及其他民主國家發動影響力作戰，其最終目的是成為全球霸主。

班農表示，明年1月的總統大選「事關台灣人民的自由與獨立」，全世界都在關注。他提及，中國政府數十年來一直宣稱華人社會無法自主管理，因此不適合民主，但是台灣及香港的人民已經向中國證明他們的想法是錯的。

班農直指北京是「流氓」（gangster）政權，像黑幫一樣對待人民，他抨擊中國對達賴喇嘛、新疆維吾爾族，以及中國基督教及其他宗教團體的鎮壓，強調中國共產黨不僅「奴役」自己的人民， 正處心積慮要奴役香港人民，甚至企圖要奴役台灣人民。

班農也強調美國的自由與台灣及香港的自由息息相關，明年台灣的總統大選對全世界渴望自由的社會來說，都非常重要。班農參與視訊談話的地點是他自稱為「行動中心」的「戰爭室」（WarRoom），他在那兒每日製播影片，替深陷彈劾案的川普總統辯護。