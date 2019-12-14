台灣台南集合住宅疑遭縱火、7死3傷　21歲嫌犯被聲押

警消人員清晨在火災現場進行調查。中央社 警消人員清晨在火災現場進行調查。中央社

戴安全帽者（前中）即涉嫌縱火的曾姓男子。中央社 戴安全帽者（前中）即涉嫌縱火的曾姓男子。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台南市玉井區集合住宅「真理家族前輩堂」今(14日)晨疑遭縱火造成7死3傷，涉嫌縱火的曾姓男子，下午由南檢檢察官向法院聲請羈押；被帶出警局面對媒體詢問時還嗆聲說「關你們什麼事」。

台南地檢署指出，檢察官在玉井警分局訊問後，認為被告涉犯放火、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，訊問後當庭諭知逮捕，並向法院聲請羈押。

位於玉井區三埔里的集合住宅「真理家族前輩堂」今天凌晨火警，台南市消防局凌晨1時左右接獲報案，出動大批人車前往灌救。這棟3層樓的建築物共住有46名居民，在火警剛發生時有37人逃出、2人跳樓逃生時受輕傷、1人被救出時失去心肺功能，經送醫搶救仍宣告不治；其餘2樓的6人被發現時，都已明顯死亡。

警消人員初步調查，死者包括來自台中的謝姓男子、吳姓女子、謝姓女兒一家人；玉井當地人陳姓男子與馬姓女子夫妻；以及來自雲林的高姓男子、來自彰化的陳姓女子。

另外，35歲陳姓消防員在處理殘火時不慎由2樓摔下，左手臂疑骨折情況送醫。

一名21歲曾姓男子在事發後打電話向警方報案，指稱自己縱火，隨後由員警帶回警局進一步進行偵訊。曾男曾因行為偏差被轉介到此處；疑似因離開後再度要求入住被拒，而心生不滿。

曾男有妨害公務、竊盜、毀損等刑案紀錄。今年(2019年) 10月還曾打電話報警揚言自殺，警方到場了解後發現，曾男是向父母討要生活費遭拒，對曾男好言相勸，但曾男情緒激動，一度想要搶奪警槍，結果遭警方壓制送辦。

中央社引述「真理家族前輩堂」負責人張和平表示，曾姓男子是經由任職法官的親友轉介到此，希望能接受感化。死者謝振益的哥哥謝瑞龍就是曾輔導過曾男的少年法庭庭長。

謝振益與妻子、女兒共3人在今天火災中喪命，其兄謝瑞龍接獲通知趕到現場，面對媒體時不發一語。

謝瑞龍長期關心公益及青少年問題，還在台南少觀所推廣讀經、自費購買四書五經送給收容人閱讀。涉嫌縱火的曾男，當初就是由謝瑞龍透過謝振益協助，轉介到「真理家族前輩堂」居住。原本希望透過群體的幫助加以感化，不料今天傳出憾事。

真理家族前輩堂的張姓負責人說，「真理家族前輩堂」由一群有相同理念的居民一起生活。大家「共生、共食、共享、共用」，白天外出工作，晚上回到前輩堂休息。居民們對曾男抱持開導、包容的態度，但曾男常情緒不穩定，短暫住了約一年後離開，居民們對曾男可說已仁至義盡。

張和平說，曾男前一陣子表達想再回到前輩堂的意願，但有居民認為不適合讓曾男回來，就沒有答應。當時曾男曾放話縱火，本來以為是氣話，不料沒有什麼深仇大恨，還是下此毒手。

《自由》報導稱，20多歲的曾男家境不錯，父親是醫生，但他不工作也不進修，每個月靠家人給的錢度日，在玉井地區是一號頭痛人物，常在警察機關、學校鬧事。曾經待過玉井的警員都知道他，這個月曾男因為與家人口角，家人拒絕再繼續給錢，他才決定要到道場居住，沒料到會發生這種憾事。

《中時》報導，市府衛生局調查，縱火男情緒不穩，曾家暴毆打父親10多次，家人申請保護令獲准。衛生局多次通知曾男到醫院精神科就診，他卻置之不理，最後被送往監獄服刑，最近才出獄。衛生局10日和曾男通電話時他並無異狀，未料幾天後他竟犯下可怕的縱火案。