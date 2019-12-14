台灣河床劇團年度大作　星際效應原聲帶創高潮

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）河床劇團推出歲末製作《無眠夜的微光》，以20世紀好萊塢配樂大師漢斯‧季默為電影《星際效應》所作的音樂為腳本，一場50分鐘全新的體驗於今（14）日至22日國家戲劇院實驗劇場登場。

河床劇團成團21年，以「意象劇場」為台灣觀眾所熟知，打破觀眾的觀賞慣性，讓感官體驗獲得全新的啟發。有別於以往河床劇團作品緩慢而靜止的節奏，《無眠夜的微光》隨著季默的音樂激起了一波接著一波的高潮起伏，音樂當中的主題旋律不斷循環、重複出現，好比生活、人生和人類歷史的循環。

藝術總監郭文泰認為，藝術家的任務是不斷提問，並非給出規格化的標準答案，所以在他的作品中，總是挑戰觀眾的認知，將熟悉的日常物件或行為打散、變形再組合，給予觀眾重新體會當下的機會，而這些體會將是個人內在的投射。正因如此，河床劇團的作品總在無形之中讓觀眾得以再次靠近自己，成為忙碌生活中難得安靜的時刻。



藝術總監郭文泰（圖/河床劇團）

河床劇團表示，此次創作起點來自郭文泰觀察身邊的親友，發現當代社會有很多人都有失眠的困擾，因此希望給予失眠的人在漫漫長夜裡微光般的溫暖。而在排練過程之中，愈發覺得失眠者在夜裡的絕望或無力感，似乎也對應著當代世界情勢、或是現代社會中某些族群的處境。戰爭不斷的地區、失去主權的人民、校園裡的暴力以及階級或族群分化，許多被壓抑著的人群如同在無眠夜裡，渴望尋找出口。

河床劇團說明，《無眠夜的微光》由6位優異的演員及舞者參與演出，包括曾演出電影《醉生夢死》、《自畫像》並入圍第54屆金鐘獎戲劇節目女配角的張寗，與劇團長期合作的表演者張佳芝、許家玲，再加上新生代舞者游育歆、戲劇小丑表演者吳思瑞以及多領域編導演林智容等，具有不同的背景和專長的他們，將在舞台上展現出河床劇團的獨特的肢體美學。

而對應於漢斯‧季默豐富的音樂性，在視覺呈現上也邀請了瓦豆燈光設計江佶洋、服裝設計徐敏榜、王思豪、Ra Thomson、曾慈惠，以及視覺藝術家Carl Johnson、影像藝術家陳怡瑄，共同創作出這部跨越電影配樂、視覺藝術與表演藝術的當代作品。《無眠夜的微光》於14日至22日國家戲劇院實驗劇場，詳情請參考粉絲頁。