蝙蝠俠力挺！社會企業偏鄉藝術教育　台隆集團、宛儒畫廊聯手助童圓夢

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣社會企業「用心快樂」致力偏鄉孩童藝術教育，近期特別安排三峽大成國小學童前往台北參觀宛儒畫廊，並由藝術家可樂王，該畫廊執行長本人謝宛儒親自導覽介紹，此行受到臺隆集團力挺，免費提供吉豚屋熱騰騰的炸豬排，許多小朋友開心表示，這是第一次吃到炸豬排跟參觀畫廊！

用心快樂社會企業（以下簡稱用心快樂社企）、台北宛儒畫廊、台隆集團聯手替孩子圓夢！用心快樂社企致力宣導正確紓壓方式預防憂鬱症，長期在台灣偏鄉學校推廣藝術美學紓壓課程，曾邀請藝術家郭彥甫等和孩童一起創作，獲得各界支持及關注。

該社企執行長趙士懿表示，至今已走入26所偏鄉小學，進行33次的紓壓課程，更努力將藝術家帶領偏鄉兒童創作的圖素製成文創禮盒作為販售，至今分潤學校金額高達新台幣61萬多元，銷售分潤金補足學校經濟上的缺口。



大成國小參觀宛儒畫廊（圖/主辦單位）

趙士懿說明，希望城鄉藝術交流之旅帶孩子走出校園、進入藝術空間，藉由親身體會藝術所帶來的靈感，激發孩子的創造力及滿足美感心靈，更希望孩子在未來若遇到情緒瓶頸時，能記得童年藝術創作及參觀展覽帶來的快樂將心情平復。

自己的旅費自己賺！三峽大成國小學童於藝術紓壓課程上所創作的圖素，結合當地小農的茶葉，製作成「星夜茶葉禮盒」販售，並作為此次台北一日藝術之旅的旅費，帶全校孩童來台北體驗藝文、享受藝術文化的一日輕旅行。

大成國小校長江百川表示，從沒有看過小朋友如此踴躍的舉手發言，平常在學校看到數字都在打瞌睡的孩童們，都活了起來。



用心快樂社企執行長趙士懿（左）和大成國小校長江百川（圖/宛儒畫廊）

台北宛儒畫廊的執行長謝宛儒帶著大大的笑容，於畫廊門口張開雙臂歡迎學童，帶領他們參觀當期展覽「童真切片」（QQ World），其中，藝術家本人可樂王更在現場大方分享個人創作經驗，學童也紛紛舉手提問，現場氣氛熱絡。

值得一提的是，現場突然出現由用心快樂社企執行長趙士懿扮演的蝙蝠俠，將現場氣氛炒熱到最高點。而孩子在參觀和藝術家交流時，也很熱絡的舉手提問，他們的想像力及觀察力非常豐富，發現許多平常未曾注意到的細節，對於藝術的興趣一覽無遺。

用心快樂社企表示，此次活動獲得臺隆集團大力支持，他們曾於2018年首度合作，於臺隆手創館全省獨家販售「用心快樂偏鄉兒童守護海洋帆布袋」，這次由臺隆旗下餐飲「吉豚屋」也是全日本最大連鎖豬排專門店，免費提供熱騰騰超人氣里肌豬排定食招待三峽大成國小全校師生。



藝術家可樂王介紹創作，小朋友踴躍發表看法（圖/宛儒畫廊）



宛儒畫廊執行長謝宛儒親自出馬（圖/宛儒畫廊）