【台灣2020大選】國民黨台南黨部遭放置爆裂物　炸彈客逃回高雄與警駁火後被捕

對峙過程中吳男丟出疑似爆裂物的寶特瓶, 防爆小組小心翼翼地處理 (中央社) 對峙過程中吳男丟出疑似爆裂物的寶特瓶, 防爆小組小心翼翼地處理 (中央社)

警方13日晚大舉包圍嫌犯在高雄的住處 (中央社) 警方13日晚大舉包圍嫌犯在高雄的住處 (中央社)

警方14日清晨在高雄市發動3波攻堅，負隅頑抗的「炸彈客」吳男中彈，由救護車送醫。中央社 警方14日清晨在高雄市發動3波攻堅，負隅頑抗的「炸彈客」吳男中彈，由救護車送醫。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）一名吳姓男子前天(12日）到國民黨台南市後壁區黨部大門旁，置放疑似爆裂物，內有電線、疑似晶片轉接器、液體及粉末等。刑事警察局防爆小組獲報後，緊急到場移除。

警方防爆小組12日晚間移除炸彈後，進行引爆，兩瓶寶特瓶內裝的不明液體混充汽油和高爆性物質，有待進一步化驗。

《自由 》引述白河警方12日表示，調閱監視器發現一男子從後壁區農會方向走往後壁區黨部。

綜合《自由 》與中央社14日報導，吳男到國民黨台南後壁黨部放置遙控炸彈，初步清查只有他一人犯案，他把炸彈和引爆盒放置後，卻未引爆成功。

台南警方以車追人，昨（13日)晚一路追到高雄苓雅區永樂街一棟大樓包抄攻堅，準備進行圍捕，因男子拒捕還與警方駁火，雙方對峙長達10小時，直到今（14日)凌晨警方才展開攻堅。

中央社報導，警方調查發現吳男個性孤僻，在20多年前就因為持有槍枝與警方對峙，這次犯案後途中不斷變裝、閃避監視器。不過，全案得以迅速鎖定，歸功白河分局考量選舉情勢加溫，國民黨後壁區黨部多為支持者聚集活動處所，在11月21日即調度移動式監錄系統裝設在黨部門口處，始將吳嫌犯行全都錄。

報導引述南檢發言人林仲斌說，吳男12日犯案後，由台南地檢署指揮偵辦，檢警當天晚上就已鎖定，昨(13日)晚趕往高雄市苓雅區永樂街，警方先請吳男家人到場，想藉由溫情談判，讓吳男投降，但結果不如預期，警方才發動攻堅。

據了解警方今(14)日凌晨4時、5時、與7時左右分別發動3波攻堅，共開100多槍還發射催淚彈，頑強抵抗的吳男最後終於中彈落網。​​

雙方對峙過程中，犯嫌一度丟出一罐裝有不明液體的寶特瓶，防爆小組全副武裝，小心翼翼將寶特瓶處理掉。

60年次的吳男目前無業，有犯案前科。吳男送醫後，警方在他屋內查獲數瓶化學原料，疑似可製成爆炸威力強大的「三過氧化三丙酮（簡稱TATP）」，他的車內也找到製造引爆用的「電發火頭」零組件。

台南市警察局局長周幼偉說，吳男製造的遙控炸彈，有遙控器、引爆盒和爆裂物，遙控器約10公分大小，可一對多個爆裂物進行遙控引爆，幸好吳男製造技術不夠，只能製作一對一遙控。

南檢發言人林仲斌表示，吳男身中4槍無生命危險，犯案動機及爆裂物細節仍待了解。在高醫治療的吳男，分別是腋下各1槍，頸部1槍、臀部1槍。

詳細攻堅過程方面，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警，昨(13日)晚7時許到苓雅區永樂街這處位於4樓的出租套房圍捕吳男，並多次喊話，但他堅拒投降，對峙近10個小時後，特勤員警今天（14日)清晨4時許發動第一波攻堅，槍聲大作，警方約開40多槍及發射催淚彈。

子彈擊破吳男藏匿的套房玻璃窗，刺鼻催淚瓦斯瀰漫現場，警方再以擴音器對吳男喊話要求投降開門，但屋內都沒有動靜。

特勤員警再於清晨5時許發動第2波攻堅，開30多槍並發射催淚彈，催淚瓦斯煙霧散開，樓下的員警及媒體記者都被波及，鼻涕眼淚直流。

警方發動2波攻堅槍聲大作，吳男曾駁火反擊，但仍未棄械投降，還一度揚言要同歸於盡。

警方多次喊話後，再於近7時傳出槍響，警方發動第3波攻勢，吳男中彈，員警強勢破門攻入，將左腿和胸部等受傷的吳男送醫，清理現場並調查民宅損害情形。

檢警調查，年近50歲的吳男，因為改名，從前綽號叫「阿文」，戶籍地在新北市，目前租住在高雄市，落網地點永樂街出租套房是吳男向友人借住。但吳男服役及專業背景、置放疑似爆裂物的動機、如何製作等細節都不清楚，有待吳男接受治療後，帶回南檢偵訊釐清。

中央社引述台南市政府警察局長周幼偉說明，當時吳嫌雙手持改造手槍與疑似遙控器的物品，使得攻堅員警不得不選擇開槍。

檢警正清查吳男背景，了解他對於製造爆裂物的知識，以及化學物品來源。

警方今天後續行動包括在高雄鹽埕立體停車場找到吳男租用的黑色轎車，車內有多箱零組件，懷疑是製造引爆用的「電發火頭」零組件。刑事局防爆人員上午將查獲的半成品物攜到空地引爆。

至於今天清晨警方在吳男住處，查獲吳男背包中有多瓶「三過氧化三丙酮」，扣除瓶重，重約1公斤。對於有媒體報導稱可製恐攻炸藥俗稱「撒旦之母」的說法，具有防爆專業背景的員警指出，「原料」和「製成品」是兩回事，因此對媒體報導暫持保留態度。

「三過氧化三丙酮」（Triacetone triperoxide，簡稱TATP）是一種有機過氧化物起爆藥及二甲基過氧化酮的閉環三聚體，起爆力介於雷汞與疊氮化鉛之間。

警方表示，國外反恐案例中，由於TATP可以騙過舊型機場安檢措施，包括2015年11月巴黎襲擊、2016年布魯塞爾連環爆炸案都疑為這類爆裂物。