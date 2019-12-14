美中貿易休戰？ 川普：第一階段談判完成

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 針對打了很久的貿易戰，中國與美國已經做出了初步協議，被稱為「第一階段」的這些舉動，可能將移除或延後雙方對彼此課徵、高達數十億美元的關稅。

美國總統川普在推特上寫道，第二階段協商將不會拖到2020年的選舉過後，希望打鐵趁熱，在協議內容正好的時候迅速進行。而在宣布暫緩將貿易戰進一步升溫後，美國的股市也漲到近來的高點，象徵著企業對於全球兩大經濟體貿易關係正常化的熱切期待。

消息顯示，美國的談判團隊已經數次表示要將價值3600億美元的中國商品關稅降低，作為回應，中國也宣布要大量購買美國產的大豆、乳製品和其他農產品，然而，這個協議屬原則性的協議，代表如果中國違反協議中任何一個環節，美國都可以重新針對中國商品加徵關稅。

事實上，本來美國預計要在明(15)日對部分中國商品再課徵新的關稅，不過因為談判有所進展，加徵關稅的政策已經喊停。如果這項關稅正式實施，將導致中國製的智慧型手機、衣服和玩具等商品在美國最重要的聖誕節促銷季節漲價，影響美國人的購買意願。

不只如此，由於聖誕節促銷高達85%的商品來自中國，如果商家無法漲價，將很難從其他地方獲取商品來源，如此將嚴重衝擊可以購買的商品數量，以及商家的業績。

國際貨幣基金會(IMF)預估，美中兩大經濟強權的貿易戰已經衝擊全球貿易，全球經濟成長因為兩強交惡，今年應該會減少1%。