英國會大選工黨慘失鐵票　保守黨主張脫歐成最大贏家

英國首相強森(中)所屬的保守黨, 在國會大選中取得空前勝利 (美聯社) 英國首相強森(中)所屬的保守黨, 在國會大選中取得空前勝利 (美聯社)

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 英國大選昨(13)日落幕，主張繼續脫歐進程的保守黨取得空前大勝，呼籲重新舉行公投的工黨則大敗，甚至丟了自己傳統的鐵票區，被媒體形容為數十年來結果最出乎意料的選舉。

事實上，這也是保守黨自1987年以來，在國會握有最多席次的一次選舉結果。最大反對黨工黨丟失了59席，保守黨則多了47席，藉此，保守黨在國會中獲得了650總席次中過半的數目，取得了絕對多數，在往後的政策推行中，取得了更大的彈性。首相強森(Boris Johnson)為了重新獲取民意授權而舉行的大選，可說是大獲全勝。

工黨黨魁柯賓(Jeremy Corbyn)表示，保守黨藉由主張脫歐而大勝，代表脫歐已經徹底使議題兩極化，完全奪走其他傳統重要議題的應受到的重視。

不過有評論家認為，柯賓的領導也出了很大的問題，讓部分工黨傳統的鐵票區跑票，像是威爾士小鎮Wrexham從1935年開始就是工黨的堅定支持者，這次卻出了近百年來首位保守黨女性議員。

這次另一個大贏家，還包括了蘇格蘭民族黨(SNP)。與工黨同一陣線的自由民主黨黨魁的席次，就送給了蘇格蘭民族黨，這也使該黨失去了唯一一席。

由於取得了絕對多數，保守黨下一次推動脫歐法案將會容易許多，下一個脫歐法案的版本將在下週五（20日)重新被送入國會表決。

如果通過，英國將在2020年1月31日正式啟動脫歐程序，然而，雖然強森在新脫歐法案上擁有更多的彈性，要在2020年底前與歐盟確定協議內容仍有其難度。

分析指出，這次選舉結果之所以如此，是因為脫歐派選民全部團結在保守黨旗下，不過留歐派的選民卻有很多個政黨可以選，導致分散了選票，這或許是主要反對黨慘敗的原因。