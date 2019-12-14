美極了！擁國內唯一機場旅館、緊鄰觀景台 桃機「臺灣玩藝大街」復古粉墨登場

（台灣英文新聞／施家恩 桃園採訪報導）進出國門不再只有免稅店可以跑，桃園國際機場全新美食廣場「臺灣玩藝大街」14日開幕，把臺灣古早味及傳統文化元素嵌入空間，內部更有桃機唯一觀景台，提供絕佳VIP位置讓民眾觀看各家航空飛機在跑道起降，轟轟隆隆好不過癮。

桃機二航廈觀景台（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

桃機平均每日旅客人次逾十三萬，為提供國內外旅客絕佳機場體驗，桃機近年不斷積極提升軟硬體功能及服務，美食街商店也益加豐富多元。位於新開幕的桃機二航廈「臺灣玩藝大街」位於五樓，占地二千坪，空間寬敞舒適，重現臺灣三零年代街道場景，在這裹可找到滿滿的兒時回憶，重溫台灣傳統歷史文化。

臺灣玩藝大街重現三零年代臺灣舊街道場景（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

紅片龜／紅龜木模高掛壁面（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

由義美吉盛統籌規劃的「臺灣玩藝大街」14日隆重開幕，總統蔡英文、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、義美吉盛董事長高志明、義美董事長高志尚等桃機長官及國內知名企業家皆親臨同賀。

統統蔡英文致詞時表示，今年來台國際旅客人次達1,111萬創歷史新高，作為國家門面的桃機也不斷提升軟硬體服務國內外旅客，而臺灣玩藝大街極致了機場的空間體驗。蔡總統隨後參觀「臺灣玩藝大街」，乘坐古早拉車，也參觀國內首座機場內旅館。

（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

全國唯一機場內旅館「町 草休行館」膠囊旅館內部房間一景。（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

全國唯一機場內旅館「町 草休行館」膠囊旅館門口​​​​​​​。（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

「臺灣玩藝大街」除了美食及伴手禮商店，大街還有臺灣獨有人文藝品服飾商家進駐，給予旅客在其它國內外機場從未有過的獨特消費及購物體驗。大街也跟緊人工智慧潮流，現場有智慧機器人可查詢櫃位資料，相當便利。

此前，桃機二航廈B2美味旅圖，4樓蜂賦食趣皆由義美吉盛規劃營運，餐飲內容涵括在地傳統與多元異國美食，空間設計規劃上重視永續環保節能減碳，讓國內外旅客能夠在此享受到最具代表性的台灣傳統美食，而新成立的5樓臺灣玩藝大街，則是以臺灣傳統藝術及歷史文化為主題，營造出一處深具人文特色的景點，內部更有全國唯一機場內旅館「町 草休行館」，把膠囊旅館營造成品味獨特且放鬆的休憩空間。

另外，臺灣玩藝大街緊鄰被航迷譽為「追飛機新聖地」的桃園機場第二航廈南側5樓戶外觀景台，近千坪的空間，是國內各機場觀景台中最大的一座。在這座觀景台，提供絕佳VIP位置讓民眾觀看各家航空飛機在跑道起降，民眾走個幾步就能買杯好咖啡，在觀景台上從日出到夕陽（開放時間6:30至22:30 )都能觀看各家航空飛機起降，享用到滿滿的浪漫。



日本知名拉麵​​​​​​​Ramen Iroha進駐臺灣玩藝大街（圖：台灣英文新聞施家恩攝）

傳統藍染服飾（圖：台灣英文新聞施家恩攝）