台灣星宇航空正式取得營業許可 另獲英媒最佳航空新制服獎

真是幾家歡樂幾家愁 !就在12月12日遠東航空突然傳出「烏龍停業」消息的同一天,星宇航空臉書po文指出,歷經兩年多的申請流程,順利完成審查程序,且正式取得交通部民航局核發的「民用航空運輸業許可證(AOC)」及「航線證書」,星宇表示將規劃首航三航線澳門、峴港和檳城。

中央社報導,交通部於12月10日核准星宇航空營運許可案,星宇航空代表是在11日上午近11時派員赴民航局取得民用航空運輸業許可證(AOC),正式成為國內第七家營運國際航線的民用航空運輸業者。

星宇航空預定明年(2020年)1月23日開航,初期以A321neo單走道飛機營運東南亞及東北亞,開航當天確定飛澳門、越南峴港、馬來西亞檳城,不少粉絲與航空迷高度期待,準備等星宇航空宣布開放訂位及售票後,立即搶訂。

一家新成立的航空公司,營運許可審查作業有多繁複,也許有人會好奇。星宇官方臉書po文指出:

星宇表示由衷感謝民航局教官在五階段過程中給予星宇航空的監督及指導,也感謝所有曾為開航付出辛勞的星宇人。

『我們即將圓夢高飛 We Are Ready for Takeoff!』