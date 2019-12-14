台灣星宇航空正式取得營業許可 另獲英媒最佳航空新制服獎

星宇航空已經正式獲得營運許可 (官方臉書) 星宇航空已經正式獲得營運許可 (官方臉書)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) Welcome aboard STARLUX Airlines!

真是幾家歡樂幾家愁 !就在12月12日遠東航空突然傳出「烏龍停業」消息的同一天，星宇航空臉書po文指出，歷經兩年多的申請流程，順利完成審查程序，且正式取得交通部民航局核發的「民用航空運輸業許可證(AOC)」及「航線證書」，星宇表示將規劃首航三航線澳門、峴港和檳城。

中央社報導，交通部於12月10日核准星宇航空營運許可案，星宇航空代表是在11日上午近11時派員赴民航局取得民用航空運輸業許可證（AOC），正式成為國內第七家營運國際航線的民用航空運輸業者。

星宇航空預定明年(2020年)1月23日開航，初期以A321neo單走道飛機營運東南亞及東北亞，開航當天確定飛澳門、越南峴港、馬來西亞檳城，不少粉絲與航空迷高度期待，準備等星宇航空宣布開放訂位及售票後，立即搶訂。

星宇航空的航班時刻表即將公開，請大家密切鎖定粉絲專頁動態 !

一家新成立的航空公司，營運許可審查作業有多繁複，也許有人會好奇。星宇官方臉書po文指出:

五階段審查作業，自申請前、正式申請、文件符合、驗證飛行及檢查、給證階段，星宇航空共動員航務、空服、機務、機場運務、企安等單位與民航局進行密集討論、檢討修訂，針對各項作業辦法所建立匣冊計50餘本，每冊內容頁數多達3、400頁，逐一記載航空業不容妥協的制度與規範，並於驗證飛行及檢查階段時陸續通過緊急逃生演練、地面口試及試航驗證。

星宇表示由衷感謝民航局教官在五階段過程中給予星宇航空的監督及指導，也感謝所有曾為開航付出辛勞的星宇人。

『我們即將圓夢高飛 We Are Ready for Takeoff！』

昨(13)日星宇航空機上餐飲暨服務備品發表會，也重磅登場，延續五感體驗，全機艙餐飲及服務用品，都正式亮相 !

星宇航空表示，他們與台灣在地名廚，聯手打造高空美味餐館 : 台北米其林一星知名餐酒館 Longtail、榮獲亞洲最佳餐廳指南《The Miele Guide》肯定的胡同燒肉、台南冰品之光 蜷尾家 甘味处與 。。。散步甜食，還有榮獲三連霸、不斷追求創新的 【復興空廚】復興航棧‧幸福烘焙屋，攜手將來自台灣的精緻佳餚帶上天空 !

同時各項兼具實用及質感的服務備品，也大多皆來自在地品牌，扶持台灣產業創新發展 !

另外一個好消息是，星宇航空未開航先領獎，最近榮獲英媒 TheDesignAir 2019 最佳航空新制服獎。

這就是JX Style !

星宇小編引述 TheDesignAir 創辦人Jonny Clark 表示：「星宇航空雖是全新的航空公司，卻在機艙、備品及制服的設計上皆十足的用心，令人印象深刻。星宇航空成功結合經典及未來，呈現太空風格的實用性與高級時裝感，以現代前衛的手法設計出的系列制服，著實反映即將帶來不一樣的航空服務之決心。」