國民黨後壁黨部遭放爆裂物　警南台灣攻堅嫌犯中彈送醫

吳姓男子涉在國民黨台南市後壁區黨部大門旁置放爆裂物，警方昨晚循線到高市苓雅區緝捕，但他拒捕，對峙一整夜後，警方今(14)天清晨發動3波攻堅，吳男中彈由現場待命救護車送醫。
刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警昨晚7時許到苓雅區永樂街這處位於4樓租屋套房圍捕吳男，並多次喊話，但他堅拒投降，對峙近10個小時後，特勤員警今天清晨4時許發動第一波攻堅，槍聲大作，警方約開40多槍及發射催淚彈。
子彈擊破吳男藏匿的租屋套房玻璃窗，刺鼻催淚瓦斯瀰漫現場，警方再以擴音器對吳男喊話要求投降開門，但屋內都沒有動靜。
特勤員警再於清晨5時許發動第二波攻堅，開30多槍並發射催淚彈，催淚瓦斯煙霧散開，樓下的員警及媒體記者被波及鼻涕眼淚直流。
警方發動2波攻堅槍聲大作，吳男曾駁火反擊，且仍沒有棄械投降，還一度揚言要同歸於盡，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警多次喊話後，再於近7時傳出槍響，警方發動第3波攻勢，共開100多槍和發射催淚彈。
現場彈痕累累及瀰漫煙硝味，緊張氣氛，催淚瓦斯並波及樓下的員警及媒體記者鼻涕眼淚直流。吳男中彈，員警強勢破門攻入，將左腿和胸部等有傷勢的吳男送醫，清理現場並調查民宅損害情形。
置放在後壁區黨部大門旁的這包疑似爆裂物，內有電線、疑晶片轉接器、液體及粉末等，警方調閱監視器發現有人以徒步方式到區黨部前放不明物體，再徒步離開。