國民黨後壁黨部遭放爆裂物　警南台灣攻堅嫌犯中彈送醫

警方13日晚間循線在高雄苓雅一棟大樓包抄圍捕涉嫌在國民黨台南後壁黨部放置不明物體的男性犯嫌，雙方對峙，特勤小組伺機而動，準備攻堅。（圖/中... 警方13日晚間循線在高雄苓雅一棟大樓包抄圍捕涉嫌在國民黨台南後壁黨部放置不明物體的男性犯嫌，雙方對峙，特勤小組伺機而動，準備攻堅。（圖/中央社）

吳姓男子涉在國民黨台南市後壁區黨部大門旁置放爆裂物，警方昨晚循線到高市苓雅區緝捕，但他拒捕，對峙一整夜後，警方今(14)天清晨發動3波攻堅，吳男中彈由現場待命救護車送醫。

刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警昨晚7時許到苓雅區永樂街這處位於4樓租屋套房圍捕吳男，並多次喊話，但他堅拒投降，對峙近10個小時後，特勤員警今天清晨4時許發動第一波攻堅，槍聲大作，警方約開40多槍及發射催淚彈。

子彈擊破吳男藏匿的租屋套房玻璃窗，刺鼻催淚瓦斯瀰漫現場，警方再以擴音器對吳男喊話要求投降開門，但屋內都沒有動靜。

特勤員警再於清晨5時許發動第二波攻堅，開30多槍並發射催淚彈，催淚瓦斯煙霧散開，樓下的員警及媒體記者被波及鼻涕眼淚直流。

警方發動2波攻堅槍聲大作，吳男曾駁火反擊，且仍沒有棄械投降，還一度揚言要同歸於盡，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警多次喊話後，再於近7時傳出槍響，警方發動第3波攻勢，共開100多槍和發射催淚彈。

現場彈痕累累及瀰漫煙硝味，緊張氣氛，催淚瓦斯並波及樓下的員警及媒體記者鼻涕眼淚直流。吳男中彈，員警強勢破門攻入，將左腿和胸部等有傷勢的吳男送醫，清理現場並調查民宅損害情形。

置放在後壁區黨部大門旁的這包疑似爆裂物，內有電線、疑晶片轉接器、液體及粉末等，警方調閱監視器發現有人以徒步方式到區黨部前放不明物體，再徒步離開。