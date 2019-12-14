台灣故宮新媒體藝術展　五感體驗經典之美

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）故宮打開你的五感體驗！結合典藏經典文物及新媒體科技，力邀台灣及香港多所知名大學合作，打造「經典之美－新媒體藝術展」，讓大家從不同角度更身歷其境的看展，已於13日盛大開跑。

台北故宮與各大學及友館共同合作之「經典之美－新媒體藝術展」，集結以故宮經典文物發想的酷炫新媒體作品，從美感學習及文物賞析觀點切入，以新媒體藝術挑動你的五感，享受走入古畫、甚至與畫互動的沉浸式美感體驗。

走進展間，最新大型投影互動光牆「博古書房」揭開序幕，觀眾可藉由觸控理解理解文物賞析之各面向，「構圖佈局」展區則展示以〈早春圖〉為發想的「走入畫中」互動體感劇場，讓人仿如走入巨幅山水畫立軸中，可隨著畫家筆下之曲折山徑觀看畫中山水樓閣，或是如盤旋飛鳥俯瞰畫中美景，親身體驗古山水畫中的高遠、深遠、平遠的「三遠」的構圖法。



「走入畫中」互動劇場（圖/故宮）

此外，香港城市大學所創作的「立體光雕百福瓶」，觀眾可與吉祥瑞兆之蝙蝠（福）互動；而以清〈海錯圖〉及清〈海怪圖記〉為發想的多媒體「海錯奇珍隧道」帶你親身走入古生物奇幻世界。

展覽特別設置「館校合作成果區」，呈現故宮多年來與教學研究單位合作之成果，包括政大轉注藝遊計畫辦公室的「傳統精緻藝術再創新-國立故宮博物院專案實作」學生動畫影片、國立台灣師範大學美術學系以蘇軾〈書黃州寒食詩〉發想的水墨VR、國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系以明〈鬥彩雞缸杯〉為本的「紅冠逍遙遊」新媒體感應互動裝置，以及國立台北藝術大學戲劇學院以多寶格創作的「憩」複合媒材裝置及多媒體影片，完整呈現故宮將美感教育向下扎根、走入校園之努力。

該展自即起於故宮北部院區的第一展覽區210書畫多媒體室登場，詳情請前往網站查詢。



香港城市大學創作「立體光雕百福瓶」（圖/故宮）



博谷書房（圖/故宮）



紅冠逍遙遊（圖/故宮）