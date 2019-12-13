震撼！台灣書法名家董陽孜回顧特展　台北車站、孽子竟出自她手

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）書法家董陽孜特展「行墨」為首次大規模階段性回顧展覽，展出近百件可一窺藝術家創作發展脈絡作品，傳達書法不只有文字之美也探討時事，也可見藝術家風骨及當代社會面貌，其中，及富哲理的經典名作「任所適」也展於其中，自即日起台北市立美術館（北美館）展至2020年3月8日止。

台灣知名書藝家董陽孜個展「董陽孜：行墨」呈現她自1960年代起至今的創作，並依時序介紹其書藝創作的不同時期演變，共展出多達94件作品，全展以時序為主軸，試圖呈現藝術家的創作歷程，同時也展現了「現代書法」藝術發展的重要選樣。

北美館館長林平強調，藝術史書寫的任務，始終是北美館傾注投入的任務。董陽孜是台灣藝壇極具代表性的書藝家，本次策展整理她的創作歷程，是為現代書法與多元文化在台發展的多重梳理。



董陽孜（持麥克風者）今（13）日於北美館分享創作歷程（圖/台灣英文新聞Lyla）

其中，展覽呈現多件巨幅書寫，挑戰觀眾對書法作品的觀展體驗，其中，可見出自「中阿含經」卷十三的「任所適」、蘇軾「念奴嬌」、詩經中的「如切如磋，如琢如磨」等經典名詞，現場觀看有別於單看書本畫冊的感受，身歷其境的感覺十分過癮。

策展人張芳薇分享，巨大書寫對於藝術家的創作與觀眾觀賞均產生與傳統書法截然不同的挑戰。藝術家的書寫由書案式創作轉為環境裡的空間運動，作品的大面積對觀眾形成環境式觀賞，改變了傳統上作品與觀眾的關係。



「任所適」出自「中阿含經」卷十三（圖/台灣英文新聞Lyla）



蘇軾「念奴嬌」（圖/台灣英文新聞Lyla）

董陽孜強調，作品很多都在探討當下的社會議題，以及自己內心的感受。其中「獨樂」作品更於法國展出，然而本來無意於法國展出，因為作品尺寸對展場來說太大，但是那時的策展人用了「傳承」兩字說動了她，她認為，前往法國展出能夠幫助書法的傳承，也能讓書法被國際看見。

北美館說明，董陽孜亦致力生活書寫、參與市民社會，如「台北車站」大廳題字、「雲門舞集」與「金石堂書店」的識別字體、桃園機場海關「出境」及「入境」字樣、白先勇小說「孽子」、「台北人」書封題字等，近年董陽孜多次與時尚、設計、戲劇、流行文化跨界合作，已深入民眾生活記憶，可以說是促使墨藝書寫走入生活閱讀的最佳代言人。



「獨樂」（圖/台灣英文新聞Lyla）

北美館呼應展覽主題，同步舉辦展覽開幕座談，以「擴延中的書法」為題，邀請中央研究院院士石守謙、美國舊金山亞洲藝術博物館館長許傑、美國加州大學聖地亞哥校區視覺藝術系教授沈揆一發表短講。

董陽孜1942年出生上海、十歲來台，大學就讀國立台灣師範大學美術學系，求學期間曾先後向張穀年、丁念先與傅申等書畫家請益。畢業後赴美國深造藝術創作，就讀麻州大學藝術系，主修油畫、副修陶藝。1970年畢業後於紐約從事平面設計工作，旅美期間曾獲全美創作設計展封面設計獎。1977年返台定居後正式投入書藝創作。



展覽資訊（圖/台灣英文新聞Lyla）



展場入口（圖/台灣英文新聞Lyla）



董陽孜表示，此系列作品為她「挑戰」一群建築設計師的創作（圖/台灣英文新聞Lyla）