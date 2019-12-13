奇幻童趣！台灣華文朗讀節借鏡德國　精選亮點搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2019華文朗讀節今（13）日開跑，以「故事的力量」為題，規劃寬敞明亮的閱讀空間，邀請名人張曼娟、駱以軍、謝哲青舉辦多場朗讀、講座活動，甚至還以「床」為舞台，帶大家體驗另類床邊故事，在華山文創園區展至16日。

第七屆華文朗讀節以「故事的力量」為題，規劃兩大場館、五大主題區，展開為期四天的活動，策展人由作家胡川安、「小日子」雜誌社長劉冠吟、日本文化雜誌「秋刀魚」總編輯陳頤華出任，帶來充滿奇幻及童趣的設計。



展場（圖/台灣英文新聞Lyla）



展場（圖/台灣英文新聞Lyla）

台灣知名遠流出版公司董事長王榮文為朗讀節發起人，他說，希望把作家和讀者互動作為核心，參考德國萊比錫書展（Leipzig Book Fair），並且加入跨界元素，邀請各領域的意見領袖，包含演員、歌手、導演等獻聲朗讀。

王榮文分享，「在出版界超過45年時間，看過無數的故事，但仍記得小時候喚起興趣的故事，是算數老師黃耀家，他上課前一定先講一段『西遊記』，每天五分鐘，一講就是兩年。」有時候敞開人們知識的過程，也許不是課堂上的教育，而是親子時光中的故事。

策展人之一劉冠吟分析，這七年來台灣社會變動劇烈，不論是外在的政治經濟環境、社會的自我認同及價值觀等，都與七年前的截然不同；總體出版量的下滑、文學市場的逐年縮小已不是新聞，但這七年來能引起社會大眾共鳴的作品集故事屈指可數，不是作家不夠好，而是取而代之的是直播網紅，及他們的私生活八卦。



親子共讀（圖/台灣英文新聞Lyla）



講者將在床上分享創作經驗（圖/台灣英文新聞Lyla）

今年規劃的五大主題區包含，首次增設的「青春故事館」；以最純真的方式呈現，且規模更大的「親子故事屋」；藉由文本、戲劇影像音樂等多元藝術形式的跨界「朗讀劇場」；編輯、作家與讀者深度交流的「朗讀沙龍」；作家及讀者近距離暢談創作想法的「新書講座」；適合各年齡層，且展區內設有抱枕、座椅等，提供舒適的閱讀環境。

劉冠吟強調，今年朗讀節主題「故事的力量」希望多元文本的展演，將聽眾讀者拉回故事最原始的層次，因為「閱讀本身就是極具魅力的行為。」其中，「親子區」、「青春故事館」及「明日之星」灘位，這三大類型深刻的體現「台灣還有許多的人，為留下精彩故事而努力。」

此外，活動卡司十分堅強，橫跨各類風格，滿足書蟲們的好奇心！作家陣容包含張曼娟、謝哲青、蔡壁如等，另外還有創作女神鄭宜農、熱血公民教師黃益中、金曲才女陳珊妮等人共百位，活動全程免費，且設有美食、手作、飲品市集，可見金色三麥、永心鳳茶等攤位，詳情請前往官網或臉書查詢，快來選個好地方讀一本好書吧！



展場（圖/台灣英文新聞Lyla）



展場和插畫結合（圖/台灣英文新聞Lyla）



展場（圖/台灣英文新聞Lyla）



展場（圖/台灣英文新聞Lyla）