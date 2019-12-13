中華電信與泰國CAT電信簽署跨國ICT合作備忘錄

中華電信今日(12/13) 與泰國國營電信公司CAT正式簽署跨國ICT合作備忘錄。 本次中華電信郭水義總經理專程赴泰國，與CAT電信總裁Sanp achai Huvanandana進行MoU簽署，未來將攜手合作， 由中華電信整合台灣之優異ICT軟、硬體設備， 結合泰國CAT之在地優勢，共同推動智慧城市、雲端ICT、 綠能永續等ICT智慧解決方案。

今年泰國擔任東協主席國，期許提供跨國供應鏈之最佳解決方案， 讓東協接棒「世界工廠」。在東協快速成長的時期， 中華電信結合泰國CAT電信，提供台灣成功的ICT整合服務， 藉由引進中華電信的智慧安防IVS、車牌辨識、網路安全、 資料中心、智慧路燈、環境監測系統， 以及其他具實績之ICT解決方案等成功經驗， 結合CAT的在地化通路拓展能力及服務延伸優勢以深化雙方合作， 共同推動泰國智慧城市應用，估計在未來一年內至少會有3~ 5個具規模的利基市場案例。

中華電信郭水義總經理表示， 近期台灣智慧解決方案發展計畫在智慧城市與智慧醫療服務等領域有 重大發展，解決方案的多元化及應用場域的生活化， 也讓市場商機更蓬勃發展。中華電信希望整合台灣優異的ICT軟、 硬體設備，並運用這些成功經驗，協同台灣產業鏈合作夥伴， 與南向國家在地業者共同攜手開拓新市場。 藉由本次合作備忘錄之簽署，雙方將展開多元合作計畫， 共同促進未來雙方及台泰產業界更緊密之合作。

【CAT公司介紹】

泰國電信公司CAT註冊於2003年8月， 經營泰國國際電信基礎設施，包括國際閘道、 衛星和海底電纜網路連接等服務， 透過滿足客戶需求與技術創新來開發探索數位電信服務。 CAT為泰國財政部100%持有之國有企業， 目標支援政府政策和承擔社會責任承諾的同時， 為股東創造適當的回報利益。資本額100 億元泰銖，年營收超過760億元泰銖。

【CHT公司介紹】

中華電信是國內最大之綜合電信業者。主要業務涵蓋固網通信、 行動通信及寬頻接取與網際網路，亦以大數據、資安、 雲端及網路資料中心等技術資源提供企業客戶資通訊服務， 並發展物聯網、人工智慧等新興科技服務， 為客戶創造優質的通訊環境與精彩便利的數位生活， 亦積極發展與國際電信業者間之合作夥伴關係，推動國際化。 近年來，中華電信積極投入「企業社會責任」的各項作為， 屢獲國內外專業機構肯定。並通過企業社會責任實務守則制定、 治理架構法制化程序，展現宏偉的企圖心， 履行全方位企業社會責任。