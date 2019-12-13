本週發行量加權股價指數漲幅約為2.74 % 上市股票總市值達36.18兆元

根據臺灣證券交易所統計，2019年12月13日發行量加權股價指數收盤為11,927.73點，較上週(2019年12月6日)的11,609.64點上漲318.09點，漲幅約為2.74%，台灣50指數收盤為9,396.24點，較上週的9,014.87點上漲381.37點，漲幅約為4.23%，寶島股價指數收盤為13,590.70點，較上週的13,260.88點上漲329.82點，漲幅約為2.49%。

產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲7.18%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌3.56%為最大，未含金融類指數上漲283.39點，漲幅約為2.89%，未含電子類指數上漲103.36點，漲幅約為0.70%，未含金融電子類指數上漲19.77點，漲幅約為0.16%。

本週集中交易市場總成交金額為6,836.96億元，全體上市股票成交金額為6,440.76億元，股票成交量週轉率為1.77%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,107.71億元，占全體上市股票交易金額32.72%

第二名，電子零組件類1,035.16億元，占全體上市股票交易金額16.07%

第三名，光電類991.48億元，占全體上市股票交易金額15.39%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類7.70%

第二名，電子零組件類5.21%

第三名，半導體類3.71%

累計今年年初開盤迄今共230個交易日，集中市場總成交金額為27兆5,309.73億元，市場日平均成交金額為1,197.00億元，股票成交量週轉率為69.30%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。

2019年12月13日全體上市公司市場總值為新台幣36兆1,830.97億元，較上週(2019年12月6日)市值35兆1,808.79億元增加1兆22.18億元，增幅約為2.85﹪。