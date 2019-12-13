LINE揭曉用戶最愛十大熱門功能 此秘技不負眾望奪冠軍

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）LINE團隊今天公佈年度10大台灣用戶最喜愛使用的Line功能，由洗版救星第三彈「圖片自動整合」奪冠！其次由增加工作效率的「記事本搜尋」，與Keep儲存/分享優化分佔2、3名。LINE表示今年的新功偏重使用介面優化，且發現對於工作溝通效率有幫助，且能在跨手機版＋電腦版一起用的功能，台灣用戶使用率特別高。

第1名：圖片整合傳送（手機版＋電腦版）

在各種訊息格式中，整體台灣用戶最喜歡傳送的格式就是文字，長輩則喜歡傳遞分享圖片或影片。尤其在今年9月新增了圖片整合傳送的功能之後，台灣用戶所傳出的照片/圖片數量狂登全球第一。

LINE表示， 2019年3個傳送圖片最高峰的時間點，分別是農曆新年、中秋節、元旦與端午節（並列第三）

第2名：記事本搜尋（手機版＋電腦版）

LINE今年新增的記事本搜尋功能，方便大家可以用關鍵字搜尋，也可以透過@搜尋成員，或透過#搜尋指定標籤，成為更方便使用的資料庫。其中記事本搜尋功能，台灣用戶的使用率最高的。

第3名：新版Keep儲存/分享（手機版＋電腦版）

LINE表示，用戶在Keep中最喜歡存放的就是照片，其次依序是文字、檔案，連結，與影片。而從Keep分享的動作，在台灣用戶也是最高的。

其餘第4名至第10名功能依序為：聊天訊息強調（電腦版）、新版生日賀卡（手機版）、聊天畫面長截圖（手機版 / iOS限定）、傳送檔案功能優化（電腦版）、個人化推播（手機版）、個人化推播（手機版）與全新「主頁」(手機版)。

LINE App 2019台灣用戶最愛10大功能