彰化地檢署「反賄新力量」　邀新住民拍攝反賄微電影

彰化縣新住民人口為兩萬三千多人，居全國第七，其中有選舉投票權的有一萬多人，因應明年第十屆立法委員暨第十五任總統副總統選舉在即，彰化地檢署關注在地多元文化新住民的參與，與內政部移民署中區事務大隊彰化縣服務站跨單位連結，也透過彰化縣新住民發展協會等單位，邀請在地新住民一起參與「反賄新力量」微電影拍攝，此影片在檢察長徐錫祥的領導下，由觀護人室自製完成，演員都是在地新住民現身說法，讓民眾了解新住民對台灣的期許。

彰化縣內新住民國籍人數進行分析，其中以大陸籍配偶占最多數，越南籍的配偶排名第二，印尼籍配偶排名第三，其餘接續為泰國籍、菲律賓籍及柬埔寨籍，這些婚姻移民者的原生家庭與政治文化與臺灣生活有著不同脈絡，彰化地檢署透過反賄選小學堂快問快答方式，邀請新住民表達對於臺灣選舉制度的看法，並用母語表達珍惜臺灣民主制度，不買票不賣票，影片不同於以往官方的宣導方式，透過詼諧、有趣的KUSO動畫，讓新住民以及一般民眾都能夠一目了然，清楚反賄選重點。

彰化地檢署檢察長徐錫祥也表示全力查賄齊心反賄決心，片中除了強調檢舉賄選專線0800-024099撥通後再按4，更提供法務部｢雲端反賄APP」或加入「彰化地檢署Line@好友」(http://nav.cx/eqODL1c)等方式，鼓勵民眾檢舉賄選賺獎金，現場移民署彰化服務站主任林弘志以及彰化縣新住民理事長李明輝及彰化新住民等人也表達對於乾淨選舉理念的支持，呼籲彰化縣民眾與新住民朋友姊妹們共同響應反賄選。

現場新住民也帶來一段精彩開場舞表演，檢察長徐錫祥致贈感謝狀，由彰化縣新住民理事長李民輝代表領獎，感謝新住民朋友熱心公益，參與反賄選微電影演出，活動圓滿順利。（新聞轉載自新住民全球新聞網）