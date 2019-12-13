善用1955勞工諮詢申訴專線 協助移工與雇主溝通

雲林縣目前外籍移工人數為20,443人，其中從事家庭及養護機構看護工、工廠製造工為大宗。因外籍移工人數不少，加上國籍、民族特性、語言隔閡等因素，勞資爭議案件屢有所聞，為此雲林縣政府特別呼籲移工或雇主倘有勞資爭議發生時，可善用「1955勞工諮詢申訴專線」，將有專人提供移工法令、心理諮商、生活資訊、工作適應及勞資爭議等申訴諮詢服務。

雲林縣勞工處長張世忠表示，除了申訴專線外，如果移工、雇主或仲介有相關勞資爭議問題，也可親自到縣府勞工處洽談諮詢，或以電話及傳真等方式辦理。縣府勞工處接案後，針對個案指派專人進行了解，並向爭議端解釋法令規定，必要時邀請勞雇雙方進行協調，藉此協助雇主和移工進行良性溝通，回歸勞動契約的工作，避免雙方因語言上溝通不良而產生更多誤會或爭議。

張世忠表示，勞工處同仁會加強宣導相關法令，並再次強調外籍看護工僅能從事照顧工作及被看護人的生活照料清潔工作；製造廠工也只能從事許可的製造工作。雇主、移工及仲介若有相關業務問題，請電洽勞工處，外籍勞工諮詢服務中心提供印尼、越南、英文及泰語等四國語言協助，另外，民眾說台語也會通。電話：05-5338086、5338087。（新聞轉載自新住民全球新聞網）